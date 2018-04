Kenny Rogers şi-a anulat restul concertelor din turneul de adio din cauza problemelor de sănătate

scrie agerpres.ro. Muzicianul în vârstă de 79 de ani a fost sfătuit de către medici să renunţe la spectacole pentru a se recupera după ''mai multe probleme de sănătate"."Nu vreau să îmi ia o veşnicie până mă retrag. Am profitat din plin de oportunitatea de a-mi lua la revedere de la fani pe parcursul ultimilor doi ani din turneul The Gambler's Last Deal. Nu aş putea să le mulţumesc cum se cuvine pentru încurajările şi sprijinul pe care mi le-au oferit pe parcursul întregii cariere, dar şi pentru fericirea de care am avut parte ca urmare a acestui lucru", a mărturisit artistul.Rogers, cunoscut pentru hiturile "Lady" şi "The Gambler", dar şi pentru duetul din "Islands In The Stream" cu Dolly Parton, avea planificate concerte în lunile aprilie, mai şi iunie în Statele Unite, după care era aşteptat la festivalul Livewire din Blackpool, Marea Britanie, în luna august.Artistul şi-a anunţat turneul de adio în 2015, spunând că doreşte să petreacă mai mult timp cu soţia sa, Wanda, şi cu cei doi fii gemeni.