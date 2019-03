Keith Flint a fost ÎNMORMÂNTAT. Artistul a fost condus pe ultimul drum de sute de fani

Artistul, în vârstă de 49 de ani, a fost condus pe ultimul drum de sute de fani, dar și de colegii săi de trupă Keith Palmer, mai cunoscut sub numele de scenă Maxim, și Liam Howlett, care i-a adus un elogiu emoționant. Printre ei s-a aflat și cea care i-a fost soție, DJ Mayuma Kai.Aceasta a suferit mult, a plâns și chiar a trebuit să fie susținută de cei din jur, de câteva ori, fiind dărâmată de durere. Fanii au organizat o petrecere imensă în onoarea lui Keith Flint, stropită cu alcool din belșug, într-o celebrare a vieții sale, relatează dailymail.co.uk. Mai mult, atunci când sicriul de culoare neagră a fost băgat în biserica Sf. Maria din Bocking, unde a avut loc un serviciu religios privat, pe ritmurile melodiei „Out of Space”, în timp ce fanii strigau „Vei trăi pentru totdeauna”, „Suntem cu tine” și „te iubim”.„Keith a fost mereu brutal de cinstit și nu se temea de nimic. Mi-a spus, odată… "Când vine momentul, nu mi-e frică să apăs butonul". Keith, ai fost un om pentru oameni, un om integru, direct căruia nu îi era frică să spună ce are de spus”, a fost mesajul colegului său de trupă Liam Howlett, care a venit cu soția sa, Natalie Appleton.