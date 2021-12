Keechant Sewell devine prima femeie care va conduce Poliția din New York

Poliția din New York va fi condusă pentru prima dată de o femeie. Este vorba despre Keechant Sewell de 49 de ani. ”Ea a spart toate plafoanele de sticlă în drumul său”, a declarat viitorul primar al New Yorkului, Eric Adams, după ce a nominalizat-o la postul foarte sensibil.

Nominalizarea şefei detectivilor din comitatul Nassau a fost considerată drept una dintre deciziile cele mai importante ale lui Eric Adams, noul primar al New Yorkului, ales în data de 3 noiembrie.

”Keechant Sewell este o luptătoare împlinită împotriva crimei, care are experienţa şi inteligenţa emoţională necesare să asigure securitatea de care au nevoie newyorkezii şi a le oferi dreptatea pe care o merită”, a declarat Eric Adams, el însuşi un fost poliţist, care se declară ”foarte fericit să o aibă” în acest post.

Impresionat de fermitatea şi experienţa lui Keechant Sewell, Eric Adams a ales-o pe această poliţistă originară din cartierul Queens, în urma unui proces de selecţie riguros, scrie news.ro.

În vederea unei nominalizări, una dintre probe a fost, de exemplu, simularea unei confernţe de presă în urma uciderii unui bărbat afroamerican de către un poliţist alb, declară NYT un apropiat al primarului.

Keechant Sewell, în vârstă de 49 de ani, care urmează să conducă 35.000 de poliţişti în cel mai mare oraş din Statele Unite, cu aproape nouă milioane de locuitori, urmează să fie însărcinată cu menţinerea siguranţei în New York.

Unul dintre scopurile ei va fi să refacă încrederea populaţiei în poliţie, acuzată de faptul că are în rândul său agenţi violenţi, rasişti şi corupţi.

Keechant Sewell deţine în prezent postul de şefa anchetatorilor în comitatul Nassau, la est de New York. Potrivit The New York Times (NYT), ea lucrează în poliţie de 23 de ani şi a muncit în diverse unităţi - droguri, anchete prioritare şi a fost negociatoare la luări de ostatici.

Prima femeie la conducerea Poliţiei din New York urmează să fie a treia persoană de culoare care deţine postul, iar democratul Eric Adams urmează să fie al doilea primar de culoare al megalopolisului american de pe Coasta de Est. Amândoi vor prelua funcţiile din 1 ianuarie.