Katy Perry și Orlando Bloom au devenit părinți (FOTO)

Cântăreața Katy Perry, 35 de ani, şi actorul Orlando Bloom, 43 de ani, au devenit părinții unei fetițe. Cei doi au făcut marele anunț prin intermediul organizației de caritate UNICEF, informează People, citat de libertatea.ro.

Cele două vedete au decis ca micuța să se numească Daisy Dove.

”Plutim cu dragoste și uimire de la sosirea în siguranță și sănătoasă a fiicei noastre”, au spus Katy Perry și Orlando Bloom. Aceștia au prezentat o imagine alb-negru cu fiica lor.

Deși nu au oferit prea multe detalii despre sosirea pe lume a micuței Daisy Dove, cei doi părinți au subliniat că au fost binecuvântați cu o naștere ”ușoară”.

”Știm că suntem norocoși și că nu toată lumea poate avea o experiență la fel de liniștită ca a noastră”, a spus cuplul.

Katy Perry și Orlando Bloom au o relație de mai bine de trei ani, iar anul trecut s-au logodit. Perry a mai fost căsătorită cu actorul Russell Brand, de care a divorţat în 2011, după 14 luni de căsnicie. La rândul său, Orlando Bloom a mai fost căsătorit cu modelul australian Miranda Kerr. Cei doi au împreună un băiat. Acesta se numește Flyn.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.



