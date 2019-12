Katy Perry și-a amânat nunta cu Orlando. Care este motivul

Cântăreața americană Katy Perry, în vârstă de 35 de ani, și-a amânat nunta cu actorul britanic Orlando Bloom, în vârstă de 42 de ani, potrivit US Weekly.



Katy Perry și Orlando Bloom s-au logodit în luna februarie a acestui an și toată lumea se aștepta să-i vadă pe cei doi la altar. Ar fi trebui ca nunta să aibă loc în urmă cu o lună, însă ceremonia a fost amânată, potrivit publicației US Weekly, citată de libertatea.ro



“Şi-au schimbat planurile din cauza locaţiei pe care şi-o doresc pentru ziua cea mare”, a declarat o sursă din apropierea celor doi pentru sursa citată. Binecunoscuta cântăreață și celebrul actor plănuiesc să aibă două petreceri de nuntă, una locală și una într-o destinație specială

loading...