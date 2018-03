Katy Perry a sărutat un concurent în timpul unui concurs de talente. Care a fost reacţia tânărului (VIDEO)

Benjamin Glaze, un concurent al American Idol în vârstă de 19 ani, a declarat că sărutul primit de la Katy Perry, membră a juriului a fost inconfortabil. Tânărul nu și-a dat acordul pentru acest sărut și spune că nu ar fi fost de acord dacă a fi trebuit să aleagă.

Concurentul a mărturisit membrilor juriului "American Idol" că nu a avut nicio iubită și că nu a fost niciodată sărutat. Cântăreața Katy Perry, l-a chemat atunci aproape și l-a sărutat pe buze fără ca tânărul să aibă timp să o refuze.

"Îmi doream să mă păstrez pentru prima relație. Voiam să fie special", afirmă Glaze.

"Dacă mă întreba -Vrei să mă săruți- Aș fi spus că nu", a spune tânărul, adăugând că nu s-a simțit agresat sexual.

"Știu mulți băieți care s-ar bucura, dar eu am fost crescut într-o familie conservatoare și m-am simțit imediat inconfortabil. Voiam ca primul sărut să fie cu cineva special", precizează Glaze.

Sărutul a avut loc în timul unor audiții "American Idol" înregistrate și difuzate duminică, în SUA, scrie Digi24.ro.

Glaze e întrebat înaintea audiției de Luke Bryan, unul dintre membrii juriului: " Ai fost vreodată sărutat de o fată și ți-a plăcut?", fâcând referire la o melodie celebră a lui Katy Perry din 2008.

Tânărul a răspuns: "Nu, nu am fost niciodată implicat în nicio relație. Nu pot săruta o fată dacă nu sunt în relația".

Katy Perry l-a chemat atunci aprope de masa ei și l-a săruta. Glaze uimit a exclamat: "Katy nu pot să cred că ai făcut asta. Asta e o premieră".

După difuzarea episodului, părerile internauțiilor au împărțite. Mulți spune că sărutul nu a fost adecvat, mai ales în contextul mișcării MeToo. Unii oamenii s-au întrebat cum ar fi fost dacă sexele ar fi fost inversate.

"Închipuiți-vă că un artist în vârstă de 33 de ani păcălește o tânără de 19 ani de la audiții să-l sărute, cum a făcut Katy Perry cu adolescentul. Am mai considera cu toții că e drăguț?", se întreabă un internaut, notează The Huffington Post.

Tânărul, care nu a fost ales să meargă mai departe în concurs, a făcut o precizare după interviul The New York Times: "Nu mă plâng de sărut, sunt foarte onorat și mulțumit că am fost la American Idol. Nu consider că am fost agresat sexual la concurs."