Kate Middleton a dezvăluit că a folosit tehnici de meditație pentru a combate sarcina toxică

Catherine suferă de hyperemesis gravidarum sau sarcină toxică, o afecțiune destul de rară ce se manifestă printr-o stare permanentă de rău și vărsături puternice pe durata sarcinii, scrie digi24.ro.

În primul său interviu podcast, ducesa a mărturisit că această afecțiune nu te face deloc „cea mai fericită gravidă”. După ce a încercat tot ce se putea pentru a se simți mai bine, a realizat că este foarte important ca „mintea să domine trupul”, relatează BBC.

„Nu vreau să spun că William stătea tot timpul lângă mine ca să-mi spună tot felul de nimicuri nostime. Cu siguranță, nu. Nici măcar nu i-am cerut asta, voiam s-o fac singură. Și chiar am putut vedea cu adevărat care este puterea meditației, a exercițiilor de respirație - pe care le învățam la „hypnobirthing”. Și am realizat că puteam să am controlul, inclusiv în timpul travaliului. A fost de mare ajutor”, a povestit Kate.

Soția prințului William a povestit că a avut noroc de o bunică foarte devotată și a încercat să folosească acum, cu propriii copii, tot ce a învățat de la ea.

Specialiștii spun că niciodată ducesa nu a mai vorbit atât de deschis despre copilăria ei și despre provocările experienței de mamă. Ea a mărturisit inclusiv cum s-a simțit înainte de a da ochii cu presa din întreaga lume, în fața spitalului, la numai o zi după ce l-a născut pe prințul George, primul ei copil: era absolut îngrozită.

Ducii de Cambridge au trei copii acum: prințul George, care are 6 ani, prințesa Charlotte, care are 5 ani, și mezinul, prințul Louis, care în aprilie face 2 ani.