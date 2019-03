Kate Beckinsale face dezvăluiri ÎN PREMIERĂ despre relația sa cu Pete Davidson

Actriţa britanică Kate Beckinsale a vorbit despre partenerul său de viaţă, Pete Davidson, şi a dezvăluit că apreciatul actor de comedie aduce în relaţia lor de cuplu propriul său "bagaj de trăsnăi", informează Press Association, scrie Agerpres.ro

Actriţa de 45 de ani a început să se întâlnească cu starul de la "Saturday Night Live", în vârstă de 25 de ani, la începutul acestui an.



Pete Davidson a avut anterior o relaţie extrem de mediatizată cu cântăreaţa Ariana Grande.



Diferenţa de vârstă dintre cei doi artişti a constituit un subiect de bârfă, după ce aceştia au fost văzuţi în ipostaze extrem de tandre la un meci de hochei pe gheaţă în luna martie.



Kate Beckinsale a declarat pentru Los Angeles Times că nu se aştepta ca relaţia ei cu Pete Davidson să se bucure de atât de mult interes din partea presei.



"Sunt mirată de acest interes. Nu am mai fost niciodată în această poziţie - nu am mai fost niciodată într-o relaţie cu cineva care vine cu propriul bagaj de trăsnăi. Totul este şocant şi va trebui să mă obişnuiesc", a spus Beckinsale.



"Cred că dacă ţi-ar fi plăcut persoana mai puţin, ai fi părăsit relaţia. Dacă aceasta ar fi principalul impuls pentru relaţie, ar fi fost o problemă. Dar nu este", a mai explicat actrița.



Kate Beckinsale, care s-a referit la iubitul ei fără a-i menţiona numele, a recunoscut totodată că ar prefera mai multă intimitate.