Kasper Schmeichel și-a prelungit contractul cu Leicester City: Vreau să joc aici mulți ani

A spus nu ofertelor făcute de Chelsea Londra și AS Roma pentru a rămâne la Leicester City. Kasper Schmeichel și-a prelungit contractul cu "vulpile" până în 2023.

Portarul danez a ajuns la formația engleză în anul 2011 de la Leeds United și a disputat în tricoul celor de la Leicester City 298 de partide în toate competițiile.



"Sunt foarte fericit că am semnat un nou contract. Vreau să joc aici mulți ani. Am petrecut mulți ani ai carierei mele la acest club și am trecut prin niște clipe minunate", a menţionat Kasper Schmeichel.



Schmeichel a fost integralist în partida din etapa a patra din Premier League cu Liverpool, pierdută de Leicester cu 2-1.

Sadio Mane a deschis scorul în minutul 10, apoi Roberto Firmino a dublat avantajul "cormoranilor" în minutul 45.



A urmat o gafă imensă comisă de brazilianul Allison Becker. Goalkeeperul de 25 a lui Liverpool a oprit o minge la mulţi metri de poarta sa, în lateral, dar în loc să degajeze a încercat să-l dribleze pe Maddison, dar acesta l-a deposedat, i-a pasat lui Ghezzal, care a marcat.