KARATE, STIL DE VIAŢĂ. Câte seminare a susţinut în acest an sportivul moldovean, Victor Panasiuc

Victor Panasiuc, preşedintele Asociaţiei Naţionale de Goju-Ryu, a susţinut în acest an 10 seminare în afara hotarelor Republicii Moldova. Sportivii din Bulgaria, Polonia, Franţa, China, Rusia sau Ucraina au luat lecţii de la sensei Panasiuc, care practică artele marţiale de mai bine de 30 de ani.



"La seminarele din Polonia şi Franţa au participat câte 150 de persoane. Pentru mine personal a fost important să organizăm un seminar pentru angajaţii Ministerului de Interne. Am acumulat destule cunoştinţe, pe care trebuie să le împărtășim nu doar cu cei din străinătate, ci şi cu propriii noştri colaboratori", a declarat Victor Panasiuc, preşedinte Asociaţia Naţională de Goju-Ryu.



În timpul cantonamentelor maestrul nu urmărește doar ca discipolii săi să execute corect procedeele, ci îi şi educă spiritual. El promovează un mod de viață bazat pe armonie și echilibru.



"Pentru a fi fericit omul trebuie să aibă o viziune corectă, să înţeleagă viaţa, să-şi dea seamă că are obligaţiuni. Având atitudinea corectă, persoana poate să trăiască în echilibru şi armonie", a declarat Victor Panasiuc, preşedinte Asociaţia Naţională de Goju-Ryu.



La începutul lunii ianuarie sensei Panasiuc va conduce un seminar, ce urmează să fie organizat în oraşul Nizza din Franța.



"Stilul nostru de karate este unul dur. Este ceva nou pentru europeni, care au nevoie de adaptare. Ei au o altă viziune faţă de karate", a declarat Victor Panasiuc, preşedinte Asociaţia Naţională de Goju-Ryu.



Goju-ryu este unul dintre cele patru stiluri de karate ce îşi au originea pe insula japoneză Okinawa. Victor Panasiuc este primul cetățean al Republicii Moldova deţinător al celui de-al 7 dan în karate-do.