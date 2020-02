Kansas City Chiefs au revenit acasă pentru a sărbători câştigarea Super Bowl-ului alături de suporteri. Jucătorii şi membrii staff-ului tehnic al echipei de fotbal american au defilat pe străzile oraşului lor într-un autocar decapotabil şi au prezentat "Trofeul Vince Lombardi" zecilor de mii de susţinători.

Unii dintre jucători au coborât din autocar pentru a fi mai aproape de suporteri. Faza zilei i-a aparţinut chiar celui mai valoros jucător al Super Bowl-ului, Patrick Mahomes. "Quarterback"-ul lui Kansas City Chiefs a prins cu o mână o cutie de bere aruncată de suporteri şi a băut-o dintr-o răsuflare.

"În acest sezon, echipa noastră a avut probleme cu accidentările. Şi eu am fost unul dintre clienţi. Genunchiul mi-a fost sfârtecat! Chiar şi aşa, am obţinut victorii şi am câştigat Super Bowl-ul. Noi suntem campionii!", a spus jucătorul Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Chiefs au urcat apoi în scenă pentru a trimite mesaje suporterilor.

"Am aşteptat asta de mult timp. Ce am făcut în tot acest timp? Am luptat pentru dreptul nostru de a sărbători!", a menţionat jucătorul Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

În finală, Kansas City Chiefs au învins pe San Francisco Forty-Niners cu 31-20. Este al doilea titlu cucerit de Chiefs, primul fiind obţinut în anul 1970.