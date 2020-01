KANE, CEL MAI TÂNĂR GOLGHETER. Jucătorul de 31 de ani a atins borna "1000 de puncte"

Patrick Kane în vârstă de 31 de ani a devenit cel mai tânăr jucător american care atinge pragul de o mie de puncte acumulate în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață în sistemul ”gol + assist”.



Componentul clubului Chicago Blackhawks a marcat un gol în partida de acasă cu Winnipeg Jets şi și-a ajutat echipa să câştige cu 5-2. La moment, el are la activ 380 de goluri şi 620 de pase decisive.



Într-un alt meci, Columbus Blue Jackets au învins în deplasare cu 2-1 pe New York Rangers, după ce au fost conduși cu 0-1 din prima repriză până într-a treia.



Danezul Oliver Bjorkstrand a marcat ambele goluri ale oaspeților, ultimul, cel al victoriei - cu doar 27 de secunde până la finalul timpului regulamentar.



O altă grupare din New York, Islanders, a pierdut la penalty-uri confruntarea din deplasare cu Carolina Hurricanes. Timpul regulamentar şi prelungirile s-au încheiat nedecis, scor 1-1, iar oaspeţii au ratat 5 penalty-uri la rând, în două cazuri executanții pierzând pur și simplu pucul din crosă.



New York Islanders au înregistrat astfel a treia înfrângere la rând.

