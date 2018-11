Kalaşnikov, Mara şi Ze Maria. Poreclele ciudate primite de fotbaliştii moldoveni

Fotbaliştii moldoveni nu impresionează în ultima perioadă prin rezultate remarcabile, însă pot amuza suporterii cu supranume ciudate. Internaţionalul moldovean Artur Ioniţă, legitimat în prezent la Cagliari Calcio, a fost dezmierdat "King Arthur" de suporterii clubului FC Aarau în perioada în care a jucat pentru gruparea elveţiană între anii 2009 şi 2014.

"Este vorba de atârnarea şi imaginea mea, care am lăsat-o acolo, pentru că la fiecare meci am dat totul şi sunt onorat să port aşa nume, Artur", a spus Artur Ioniţă, mijlocaş Cagliari Calcio.

Andrei Cojocari, actualul căpitan al echipei Milsami Orhei, a fost poreclit în copilărie "Maradona", pentru că ieșea în evidență printre colegii săi de echipă. Apoi, în scurt timp, supranumele a fost prescurtat până la "Mara".

De fapt, asemuirea cu celebrul argentinian a stabilit-o chiar primul său antrenor, Sergiu Creţu, iar puștii din echipă au acceptat-o cu plăcere. Acum "Mara" îi spune uneori chiar şi soţia sa, Tatiana.

"Poate l-am impresionat pe antrenor cu tehnica mea sau aveam acelaşi fizic ca şi Maradona. Atunci am avut părul lung. Totul a pornit ca o glumă. Apoi am marcat сâteva goluri şi i-am driblat pe adversari la antrenament, iar antrenorul mi-a spus că sunt Maradona", a spus Andrei Cojocari, mijlocaş Milsami Orhei.

Cel mai bun golgheter din istoria echipei noastre naţionale, Sergiu Cleşcenco, a jucat 5 ani în Israel, fiind apreciat şi respectat de jurnalişti, care l-au supranumit "Kalaşnikov".

"Eram pe val în acea săptămână. Am marcat un gol în Campionatul Israelului, apoi am înscris pentru naţională în partida cu Ungaria. Am revenit la club şi am dat patru goluri în repriza a doua a meciului din deplasare cu Hapoel Petah-Tikva. După asta în ziare mi-au schimbat numele: din Cleşcenco am devenit Kalaşnikov", a povestit Sergiu Cleşcenco, selecţioner naţionala U-21.

De-a lungul carierei sale la Nistru Chişinău, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Pavel Ciobanu, a fost "botezat" de ziariști și suporteri, pentru tehnicitatea sa, drept "Ze Maria", fostul mare jucător al naţionalei Braziliei.

"Poate culoarea pielii mele este cam brunetă, poate semănam cu maniera sau tehnicitatea... Poate de la asta a pornit. Sunt mai multe nuanţe aici. Pentru mine a fost plăcut. Nu am avut o poreclă a unui fundaş brutal", a spus Pavel Ciobanu, preşedinte FMF.

Fostul internaţional moldovean Alexandru Golban a marcat mai multe goluri cu capul, iar maniera sa de a câştiga duelurile aeriene a provocat apariția poreclei "Саша-Локоть", cum ar veni "Alexandru- Cotul".

"Prin săritura şi detenta mea mai devreme... Fundaşii săreau puţin mai târziu. Eu câştigam mingea cu un fragment de secundă mai devreme. Ei săreau mai târziu, se loveau de coatele mele, dar nimic deosebit. Pur şi simplu, aşa se întâmpla", a spus Alexandru Golban, director selecţionatele specializate FMF.