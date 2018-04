Juventus Torino poate fi considerată cea mai ghinionistă echipă din ultimii ani în Liga Campionilor

Juventus Torino poate fi considerată cea mai ghinionistă echipă din ultimii ani în Liga Campionilor. "Bătrâna Doamnă" a pierdut ultimele 5 finale jucate în cea mai tare competiţie inter-cluburi din lume.



După ce a câştigat trofeul în 1996, echipa torineză a pierdut finalele din 1997, 1998, 2003, 2015, iar acum un an a fost umilită de Real Madrid în ultimul act.



Legenda campioanei Italiei, Alessandro Del Piero ştie cel mai bine "gustul amar" al acestor înfrângeri.



În 1998, Alessandro Del Piero şi echipa sa, Juventus Torino, a defilat până în finala care s-a disputat la Amsterdam. Real Madrid s-a impus cu 1-0. Predrag Mijatovic a marcat golul victoriei pentru "galactici", iar clubul regal a câştigat trofeul pentru prima dată în 32 de ani.



"Tristeţe. Am simţit o dezamăgire fără margini, pentru că a fost un sezon greu din punct de vedere mintal şi fizic. Să ajungi în finală şi să nu câştigi trofeul este ceva devastator, psihologic vorbind. MUSCA Este regretabil, deoarece a fost o finală în care trebuia să ne impunem. Am avut o echipă bună, dar în fotbal se întâmplă astfel de lucruri. Uneori, atunci când eşti considerat favorit, iei o palmă peste faţă. Aşa spunem noi, italienii", a spus ex-atacantul Juventus, Alessandro Del Piero.



În cariera sa, Del Piero a câştigat o singură dată trofeul Ligii Campionilor, în 1996, în urma loviturilor de departajare cu Ajax Amsterdam. De atunci, însă, ghinionul s-a ţinut lanţ atât de el cât şi de Juventus. Del Piero a jucat în alte trei finale şi le-a pierdut pe toate.



Mâine seară, însă, echipa italiană va încerca să facă primul pas spre spulberarea ghinionul. Juventus va primi replica lui Real Madrid la Torino în prima manşă a sferturilor de finală, aceasta fiind o reeditare a finalei de acum un an. Partida va începe de la 21 şi 45 de minute şi va fi transmisă în direct la CANAL 3.