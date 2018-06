Juventus Torino l-a transferat definitiv Douglas Costa de la Bayern Munchen

foto: publika.md

Juventus Torino l-a transferat definitiv Douglas Costa de la Bayern Munchen. În sezonul recent încheiat, brazilianul a evoluat sub formă de împrumut la campioana Italiei. Oficialii clubului din Torino a plătit 40 de milioane de euro pentru transfer.



Douglas Costa a semnat un contract pe 4 ani cu formația care a cucerit ultimele 7 titluri de campioană în Italia.



În ultimul an, mijlocaşul ofensiv a jucat 47 de meciuri pentru "Bătrâna Doamnă" şi a marcat de 6 ori



Costa a câştigat şi două trofee cu Juventus în 2018: titlul de campion în Serie A și Cupa Italiei.



Douglas Costa are 27 de ani şi a mai fost legitimat la Gremio şi Şahtar Doneţk.



Fotbalistul se pregăteşte acum cu naționala Braziliei de Cupa Mondială, care va începe pe 14 iunie.