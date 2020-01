Juventus Torino îşi asigură viitorul prin achiziţionarea lui Kuluşevski

Juventus Torino îşi asigură viitorul. "Bătrâna Doamnă" l-a achiziţionat pe mijlocaşul-dreapta de doar 19 ani Dejan Kulușevski de la Atalanta Bergamo contra sumei de 35 de milioane de euro.



Totuşi, jucătorul suedez cu origini macedoniene a rămas sub formă de împrumut la Parma Calcio până la sfârşitul sezonului curent. În stagiunea actuală Kulușevski a jucat la formaţia parmezană 19 meciuri în care a marcat 4 goluri şi a oferit 7 pase decisive.



În vară, tânărul fotbalist se va alătura formației juventine, contractul său cu campioana Italiei fiind valabil până în iunie 2024.



DEJAN KULUȘEVSKI, fotbalist: "Pentru mine, anul 2020 nu putea începe mai bine. E o zi foarte importantă pentru mine, prietenii mei şi familia mea. Juventus e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. La începutul carierei, toţi tinerii visează să joace la echipe ca Juve. "



Şi Benfica Lisabona s-a întărit la începutul noului an. "Vulturii" l-au transferat pe mijlocaşul german Julian Weigl de la Borussia Dortmund contra sumei de 20 de milioane de euro. Fotbalistul de 24 de ani a semnat un contract valabil de-asemeni până în iunie 2024.



JULIAN WEIGL, mijlocaş Benfica Lisabona: "Îmi place liga portugheză. Aici toţi încearcă să joace fotbal ofensiv, ceea ce îmi convine. Am văzut meciurile echipei şi îi cunosc pe jucători. Vreau să-i întâlnesc, să muncim împreună şi să luptăm pentru trofee. "



Weigl a jucat la Borussia Dortmund din 2015 până în prezent. În acest sezon, în 20 de meciuri, mijlocaşul defensiv a marcat un gol.

