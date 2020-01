JUVENTUS, CAMPIOANA TURULUI. Torinezii au învins-o cu 2-1 pe AS Roma, pe Olimpico

Juventus Torino este campioana turului în Serie A. "Bătrâna Doamnă" a învins cu 2-1 pe AS Roma, pe Stadio Olimpico, în etapa a 19-a a campionatului de fotbal din Italia.



Merih Demiral a deschis scorul în minutul 3, iar în minutul 9 Jordan Veretout l-a faultat pe Paulo Dybala în careu şi arbitrul a dictat penalty. Cristiano Ronaldo a transformat lovitura de la punctul cu var.



A fost al 14-lea gol al lusitanului în ediţia actuală de campionat. AS Roma a obţinut şi ea un penalty, în repriza secundă, după ce Alex Sandro a comis henţ în careu. Diego Perotti a marcat de la 11 metri.



Juventus este lider în clasament, cu 48 de puncte, iar AS Roma este pe cinci, cu 35 de puncte. Pe locul doi este Inter Milano, cu 46 de puncte, iar pe trei se află Lazio, cu 42 de puncte.

