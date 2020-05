Justiție cu amabilități. O secvenţă video în care Stoianaglo şi Platon poartă discuții amicale, făcută publică

Imaginile video în care apar condamnatul penal Veaceslav Platon şi procurorul general au fost difuzate în presă joi dimineața. La scurt timp, Procuratura Generală a emis un comunicat de presă în care se menţionează că imaginile video constituie o secvență din cadrul audierilor lui Veaceslav Platon într-un dosar penal, preluat de la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România. Audierea lui Platon a fost făcută de un grup de procurori, în prezența apărătorilor acestuia, iar întreg procesul a fost filmat, oficial, de un expert criminalist. Ca urmare a apariţiei în presă a materialelor din timpul audierilor din dosarul preluat de DIICOT, Stoianoglo a dispus efectuarea unui control de serviciu pentru a stabili cine se face vinovat de scurgerea de informații și a cerut sancționarea celor responsabili. Imaginile au fost făcute publice la scurt timp după ce procurorul general a declarat că Veaceslav Platon a fost condamnat ilegal, iar dosarul privind frauda din sistemul bancar în care este vizat a fost falsificat."Dosarul împotriva cetăţeanului Platon a fost falsificat în totalitate. Procuratura va iniţia procedura de revizuire a sentinţei primită de acesta şi va insista pe examinarea echitabilă a cauzei cu garantarea tuturor drepturilor procesuale ale acestuia, lucru de care anterior a fost privat", a spus procurorul general, Alexandr Stoianoglo."— Dar dumneavoastră l-ați cunoscut pe Platon când erați ambii în Parlament. Aveați relații prietenești cu el?— Niciodată nu am fost… Chiar eram în relații ostile. În primul rând, am fost împreună în Parlament o perioadă scurtă de timp, în care n-am avut discuții cu el. După aceea, niciodată nu ne-am văzut și n-am vorbit", a spus procurorul general, Alexandr Stoianoglo."În ce relații sunteți cu Veaceslav Platon. S-a creat o percepție că va veni dl Stoianoglo și va cere rejudecarea dosarelor acestuia. Ce șanse există ca dosarele lui să fie rejudecate?— Nu am fost și nici nu sunt în vreo relație cu Veaceslav Platon. Nu exclud că dosarul în privința acestuia ar putea fi rejudecat, doar că deciziile respective le adoptă instanțele judecătorești", a declarat Stoianoglo.Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în cazul BEM. Recent, portalul deschide.md a scris că Platon ar încerca să scape de pușcărie. Aceeași sursă a scris că omul de afaceri a încercat să mituiască magistraţii plenului Colegiului Penal al CSJ care, în data de 7 mai, au examinat dosarul privind implicarea lui în frauda bancară. Suma care ar fi fost propusă fiecărui judecător pentru un verdict favorabil ar fi ajuns la 400 de mii de euro. Prin intermediul avocaţilor săi, Veaceslav Platon a negat aceste acuzaţii.