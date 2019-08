Justiţia braziliană a confiscat paşapoartele lui Ronaldinho. Care este motivul

Ronaldinho, fostul mare fotbalist al Selecao, are datorii uriaşe în ţara sa, unde justiţia i-a confiscat cele două paşapoarte, cel brazilian şi cel spaniol, scrie agerpres.ro. Fostul jucător al Barcelonei şi al lui Paris Saint-Germain nu-şi poate achita datoriile şi are probleme cu justiţia.Ronaldinho a construit ilegal o clădire şi o platformă de pescuit într-o zonă protejată din partea lacului Guaiba, lângă Porto Alegre, unde fostul jucător are o proprietate. Pentru executarea lucrării, Ronaldinho s-a adresat firmei Reno Construcoes e Incorporacoes, deţinută de fratele său, Roberto de Assis Moreira.În 2012, un judecător a ordonat distrugerea clădirii şi a platformei şi a impus o amendă de 2,2 milioane de euro pentru pagubele produse şi lipsa autorizaţiei de construire. Recent, justiţia a blocat conturile celor doi fraţi pentru plata amenzii şi a avut surpriza de a constata că aceste conturi erau aproape goale.Cum Ronaldinho este în incapacitate de a plăti amenda, justiţia i-a blocat 57 de proprietăţi, pe care el se pregătea să le vândă. Potrivit ziarului Folha de Sao Paulo, Ronaldinho este şi în vizorul prefecturii din Porto Alegre, care i-a cerut să achite taxe de 2,3 milioane de euro, în primul rând taxe funciare şi cheltuieli de colectare a gunoaielor. În această situaţie, justiţia a decis să confişte cele două paşapoarte, brazilian şi spaniol, ale fostului jucător, şi i-a interzis să părăsească teritoriul Braziliei.Avocatul fostului campion mondial a refuzat să facă orice comentariu şi aşteaptă ca situaţia "să fie rezolvată cu ajutorul justiţiei".