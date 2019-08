Jurnalistul Radu Moraru, candidat la Preşedinţia României, mesaj dur către guvernarea de peste Prut pe subiectul Basarabiei (VIDEO)

Jurnalistul Radu Moraru, candidat la Preşedinţia României, a scris un mesaj dur către guvernarea de peste Prut pe subiectul Basarabiei.

"Una dintre cele mai mari tragedii ale lumii este crima mamei impotriva copilului ei.

Crima este impotriva celei mai mari minuni Dumnezeiesti !

Mama isi omoara pruncul inainte sa se nasca…

Mama isi omoara pruncul imediat dupa ce s-a nascut…

Mama isi abandoneaza pruncul la maternitate, tomberon sau in strada…

Mama isi abandoneaza pruncul si fuge de acasa…

Mama isi abandoneaza pruncul la orfelinat…pe vecie, catre necunoscut

Aceasta Mama nu va fi niciodata impacata ! Despre bine si fericire nici vorba !

Aceasta Mama nu va dormi linistita niciodata !

Astazi vorbesc despre pruncul Basarabia ! Fiindca au fost mai multi prunci !

Romaniei Mama i-a fost furata fiica Basarabia, in 23-24 august 1939, de catre cei mai mari criminali din Istoria noastra nationala, Hitler si Stalin !

Romania Mama, in disperarea nationala, si-a recuperat copilul, cu enorme sacrificii si compromisuri ! Era fiica ei, Basarabia ! O fiica ranita, abuzata, violata si schingiuita ! Dar Basarabia s-a intors la Mama Tara !

Ce face aceasta “mama” pe 23 August 1944 ?! O preda, o duce direct criminalului Stalin pe mina ! Criminalul Hitler era in agonie si nu mai conta ! Romania a predat-o pe fiica ei, Basarabia, violatorului, tortionarului si criminalului Stalin ! Sa gasim o scuza, eram intre Imperii si eram mici ! Dar… Gestul a existat, Mama Romania a sacrificat sute de mii de vieti nevinovate…

Mama Romania de aceea nu are tihna si pace, si-a vindut copila si sufletul exact cind copila Basarabia isi lingea ranile in bratele Mamei ! Cumplit ! Ingrozitor !

Ieri, 23 August 2019, am fost la Chisinau ! Nu am lacrimat fiindca viata m-a facut prea dur si nu mai am lacrimi, s-au pietrificat !

Ieri 23 August 2019, la Chisinau, am trait, ca om, ca Roman, una dintre cele mai triste zile din viata mea !

Copilul Basarabia plingea dupa suferintele cumplite din ultimii 75-80 de ani, drapelul era in berna ! La Bucuresti, Mama Romania, cu noul sot Sistem, condus de camarila Iohannis-Dancila, sarbatorea prin comunicate pline de bucurie si de vitejie, abandonul propriului prunc in miinile criminalilor !

Iohannis-Dancila si Sistemul Mafiot au transformat 23 August intr-o victorie ! “Victoria” abandonului definitiv al fiicei Basarabia ! Peste Prut, adevarata Basarabie plingea ! Descendentii criminalului Stalin, din Chisinaul Basarabiei, se pregateau de aniversarea “eliberarii” fiicei de propria Mama, Romania, cu labele lor criminale si minjite de singe !

Nu cred ca exista tragedie mai mare pe acest Pamint ! Mama Romania sa se bucure dimpreuna cu criminalii pentru cea mai mare drama pe care o poate suferi o fiica, un prunc ! Iata unde au ajuns cei fara niciun Dumnezeu !

Atit am putut sa spun Basarabiei, ieri la Chisinau : Mama Ta nu te-a mai dorit niciodata inapoi ! In ultimii 30 de ani te-a mintit ca cea mai perversa “mama” din lume si astazi se bucura, laolalta cu descendentii criminalului Stalin, de toate suferintele posibile din aceasta lume pe care TU, BASARABIA, le-ai INDURAT !

Pina cind nu vom scapa de acest PACAT si acesti PACATOSI, ROMANIA MARE si FERICE NU VA EXISTA ! E prea mare pacatul !

Fiica noastra Basarabia inca mai spera dar verdictul meu e dur ! Cind Mama Ta danseaza a bucurie cu Violatorul, nu mai exista SPERANTA !

SPERANTA vine doar de la Bucuresti ! Cu o singura conditie : MAMA ROMANIA sa se elibereze de SOTUL – SISTEM MAFIOT si PE MINA CU DUSMANUL CRIMINAL !

Poate acum intelegeti de ce am intrat in CEL MAI GREU RAZBOI al VIETII MELE", a scris Radu Moraru.