Jurnalistul Nicolae Roibu SUPĂRAT RĂU pe Nastase şi Cheianu: Vor ori ACUM, ori niciodata să-i aducă pe oligarhii lor (FOTO)

Jurnalistul Nicolae Roibu este supărat pe Vasile Năstase. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, acesta a scris că fostul redactor şef al publicaţiei "Glasul Națiunii" a privatizat ilegal clădirea redacţiei, care în prezent este sediul PPDA.

"Constantin Cheianu l-a ofensat pe Ion Ungureanu, vorbind despre ”unionismul găunos”, Vasile Năstase ne-a marginalizat pe toți cei de la ”Glasul Națiunii”, unde am fost și eu cofondator, i-a luat acțiunile Leonidei Lari, a băgat-o, vorbind la figurat, în mormânt și a deposedat-o de sediu. Iar clădirea noastră, privatizată ilicit, a devenit sediul PDA! Mulțumim partidului! Ori, așa cum scria Bogdan Istru într-o poezie: Eu îmi iubesc partidul, și mă mândresc cu el/ în inimi el ne toară,/ voință de oțel””. Atunci era vorba despre un alt partid, iar acum, cineva vrea ori ACUM, ori NICIODATĂ! Ca să-i aducă pe oligarhii lor. Rușii au spus mai simplu”: Meneati șilo na mîlo”!"

Totodată, Roibu a scris că pe timpul când era jurnalist și cofondator la "Glasul Națiunii" a fost maltratat fizic de Năstase.

"Eu pe Vasile Năstase n-o să-l iert niciodată pentru faptul că m-a maltratat fizic, fără nici o vină, în sediul revistei Glasul Națiunii, primul ziar cu grafie latină, el fiind deputat în primul parlament, plimbându-se cu mândrele, dar eu muncit ca un rob.! Am muncit toată viața ca un rob, Doamnă Maria Ciobanu! Nu-ți doresc să treci niciodată prin ceea ce am trecut la Glasul Națiunii, din cauza lui Vasile Năstase! Pe Andrei îl cunosc de mic copil! Dacă vin hoții Dvs. mă vor ucide, veți răspunde și Dvs!"

Nicolae Roibu a cerut, în mod repetat, Procuraturii Generale examinarea dosarului de privatizare a fostului sediu "Glasului Națiunii".

"Voi cere revizuirea dosarului de privatizare a sediului Glasului Națiunii, care a devenit sediu de partid pentru niște profitori! În acest sens, solicit, în mod repetat, Procuraturii Generale, examinarea dosarului în cauză!"

Vasile Nastase nu a venit, deocamdată, cu o reacţie.