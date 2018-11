Jurnalistul Gabriel Călin a fost implicat într-un GRAV ACCIDENT (FOTO)

Jurnalistul Gabriel Călin a fost implicat într-un grav accident în oraşul Sikeston, Missouri. Tânărul nu a avut de pătimit, însă s-a ales cu o sperietură zdravănă.

"Am avut noroc. Șoferul truckului care m-a lovit din spate a ars de viu. Nu știu dacă a reușit măcar sa se sperie înainte să moară. Truckul meu tot a ars. Eu sunt ok, am reuşit să ies din mașină cu câteva secunde înainte să ia foc și a mea.

Urmează o perioadă de recuperare. Sper să-mi revin cât mai repede. Fugi de o belea şi dai de alta!