Jurnalista Anna Gluşco a oferit adăpost unui cuplu din Ucraina: Mă bucur că pot să fac ceva pentru că este şi durerea mea

Conflictul armat din țara vecină a creat punţi de solidaritate între ucraineni şi moldoveni. Concetățenii noştri s-au mobilizat şi îi primesc cu braţele deschise pe cei care au lăsat în urmă tot ce au agonisit. Este şi cazul jurnalistei Prime, Anna Gluşco, care a decis să-i adăpostească pe cei aflaţi în dificultate.



"Eu pur şi simplu mă bucur că pot să fac măcar ceva pentru că este şi durerea mea. Şi dacă eu nu pot să fac nimic acolo, eu pot să fac aici", a spus jurnalista.

Anna Gluşco speră ca rudele ei să ajungă cu bine în ţara noastră. Mama, sora şi nepoţii ei locuiesc în Kramatorsk, un oraş din regiunea Doneţk, controlată de Kiev. Până în ultima clipă, aceştia sperau că tragedia din 2014 nu se va repeta, însă după ce aerodromul din acest oraş a atacat, iar autorităţile le-au solicitat să se baricadeze în locuinţe, au decis să plece. Noaptea de joi spre vineri, rudele Annei au stat la o bază turistică dintr-o pădure, iar dimineața s-au pornit spre Republica Moldova.

"Ei vor să vină dar s-au pornit cu mare frică în sân fiindcă de peste tot se aud zgomote, explozii. Pur şi simplu ei nu ştiu încotro, cum să ajungă", a spus jurnalista.



Anna a oferit adăpost unui cuplu din Ucraina, pe care i-a văzut prima dată joi, când Serghei şi Daria au ajuns în Moldova. Ei au plecat din Odesa și au lăsat totul în urmă. Susţin că până în ultima clipă nu au crezut că ţara lor este atacată.

"Mi-au spus că a fost decretată situaţie excepţională. Am înţeles că trebuie foarte repede să strângem totul. Toată noaptea nu am dormit. Ne uitam la bilete, cum putem ieşi din țară. Ne făceam griji că nu vom putea trece frontiera", a povestit Daria, refugiată.



"Noi am ieşit din casă şi am luat un taxi. Preţul pentru o călătorie a crescut. Apoi, de la periferia oraşului Odesa, am făcut autostopul, însă mai mulți șoferi nu au vrut să oprească. Frontiera am traversat-o pe jos", a precizat Serghei, refugiat.

Serghei are 28 de ani, iar Daria 22. El este profesor de engleză şi predă online, iar tânăra este designer. Îşi construiau un viitor frumos acasă, care însă s-a năruit în câteva clipe.

Cu rucsacurile în spate, cei doi vor pleca într-o altă ţară, însă mereu vor fi cu gândul la Ucraina.

"Sigur că aş vrea să revin în Ucraina. Este o ţară frumoasă. Eu îmi iubesc ţara. Sper că în curând o să mă pot întoarce", a spus Daria, refugiată.



Între timp, colega noastră, Anna, își aşteaptă rudele. Până atunci, nu-i rămâne decât să îi ajute pe cei care au fugit de ororile războiului.



"Eu sper că totul o să fie bine şi ei o să ajungă în Moldova. Fiecare om trebuie să facă în situaţia în care el acum se află, să facă tot posibilul ca cumva să uşurăm viaţa acestor oameni, să-i ajutăm, să-i îndrumăm dacă nu vor să rămână în Moldova, să meargă mai departe", a declarat Anna Glușco, jurnalist PRIME.