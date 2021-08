Jurnalista Alina Radu s-a retras din Comitetul Anticorupție, creat pe lângă Preşedinţie

Jurnalista Alina Radu, s-a retras din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție, creat pe lângă Preşedinţie. Despre aceasta Radu a anunţat pe pagina sa de Facebook.

Ziarista şi-a motivat decizia prin faptul că unii donatori externi ai publicaţiei pe car o conduce au pus la îndoială integritatea ei jurnalistică din momentul în care a fost numită în acest comitet de către Preşedinţie.

"Pentru transparență, comunic tuturor că nu am avut niciun contract cu președinția, nu am primit niciun fel de comenzi sau solicitări și nu am primit niciun ban sau alte favoruri de la instituția prezidențială, nici de la alte instituții de stat în legătură cu această activitate. În continuare rămân de Gardă, accept provocările și cred că nimeni nu ne poate opri să combatem corupția împreună", a scris Alina Radu pe pagina sa de Facebook.