Jurnalist român, despre raportul Kroll 2: Jaful miliardului a fost făcut sub protecția și cu împrumuturi de la GazpromBank și alte bănci rusești

Jurnalistul român George Damian este de părere că presa afiliată guvernării de la Chişinău nu spune lucrurilor pe nume privind Raportul Kroll 2 şi asta pentru a nu supăra Moscova.

"Îmi place presa independentă și liberă de la Chișinău. Răsucesc pe toate părțile raportul Kroll, dar unul n-ar spune ce scrie acolo negru pe alb: jaful miliardului a fost făcut sub protecția, cu garanții și împrumuturi de la GazpromBank și alte bănci rusești. Eu îi înțeleg pe jurnaliștii de la Chișinău, acum au parteneriat cu Rusia, nu mai putem spune chestii de genul ăsta, nu putem supăra partenerul, tocmai ce s-a umflat rânza de moldoveni în noi că am făcut pace geopolitică în Moldova, slava bogu! Dar pe viitor - cine știe? - poate vom putea spune lucrurilor pe nume? Principalul să nu-l supărăm pe partener, apoi și chelea s-o ia de pe noi, dar să se simtă bine rusul, să nu-l supărăm cu o vorbuliță tocmai când ne dă foială, ce dacă ustură? dăm cu alifie la orificiu, ne spălăm la gură și e ca nouă. Vorba cântecului: 'Vanea maladeț!", a menţionat George Damian, într-o postare pe Facebook.