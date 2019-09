Juriştii şi analiştii politici trag un semnal de alarmă în privința revizuirii dosarelor sonore

Intenţiile tot mai numeroase în ultima perioada de a revizui dosare sonore sunt o încercare a actualei guvernări de a se răzbuna pe reprezentanţii fostei puteri. Este opinia mai multor jurişti şi analişti politici care trag un semnal de alarmă şi nu exclud implicarea serviciilor speciale ruseşti în acest caz.



Juriştii consideră că încercarea revizuirii unor dosare sonore precum cel al lui Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea interlopă drept "Borman", se află la limita legii şi crează precedente periculoase.



"E regretabil, deoarece iesă ca lumea nu va crede în justiţie. Aceştia îl bagă la dubă pe acesta, vine altă putere şi îl reabilitează pe acesta. Nu putem să credem. Singuri ne tăiem creangă sub picioare", a declarat Alexandru Popescu, expert în probleme de securitate.



Analiştii sunt convinşi că asistăm la acţiuni de răzbunare politică.



"S-au întâlnit interesele centrelor de putere de la Moscova cu intenţiile blocului "ACUM" şi, iată, au găsit o cale să le pună în aplicare. Eu cred că acest lucru este la vedere şi este o sfidare nemaiîntâlnită, pentru că este vorba despre oameni despre care lumea demult îi ştie cu s-a ocupat şi de ce au primit sentinţă de condamnare", a zis Vitalie Catană, analist politic.



Cazul lui Oleg Pruteanu este cel mai recent exemplu. Potrivit Procuraturii pentru Cauze Speciale, Rusia a predat autorităților moldovenești dosarul lui. Pruteanu a fost eliberat, vinerea trecută, din penitenciarul nr. 13 din Capitală,unde a stat un an, deoarece dosarul său nu fusese expediat în instanța de judecată. Momentele de libertate au durat însă doar câteva minute. Angajaţii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, care îl aşteptau la uşa penitenciarului, i-au adus la cunoştinţă ordonanţa de reţinere emisă de procurori şi i-au pus cătuşele pe mâini. Oleg Pruteanu a declarat postului nostru de televiziune că se aştepta la o asemenea întorsătură, întrucât în penitenciar ar fi fost constrâns să depună mărturii false contra unor persoane, dacă vrea să fie eliberat. El, însă nu a făcut acest lucru.



"- Acum ce v-au cerut?

- Să dau declaraţii?

- Declaraţii împotriva cui?

- Altor persoane. Am fost ameninţat că voi fi lichidat. Va fi arestată şi soţia, şi familia dacă voi da nume la prezent", a spus Oleg Pruteanu, inculpat.



Avocatul lui Borman, care era prezent la fața locului, ne-a spus că acesta a fost obligat să depună mărturii false împotriva fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc.



"- El deja trebuie vorbească împotriva lui Plahato...

- Împotriva cui, că nu am înţeles?

- Vreţi să vă spun clar?

- Da

- Împotriva lui Plahotniuc", a zis Ala Raevschi, avocat.



În octombrie 2017, Oleg Pruteanu alias "Borman" şi trei membri ai grupării sale au fost încătuşaţi. Potrivit procurorilor PCCOCS, aceştia ar fi transportat 650 de kilograme de haşiş din Europa în Rusia. Profitul obţinut depăşea un milion de euro.

Oleg Pruteanu, originar din raionul Teleneşti, a fost condamnat anterior pentru banditism.