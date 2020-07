Jurgen Klopp a fost desemnat antrenorul anului de către Asociația Managerilor din Liga Engleză de Fotbal. Tehnicianul german a condus pe FC Liverpool spre primul titlu după o pauză de 30 de ani. "Cormoranii" au încheiat campionatul cu 99 de puncte acumulate, ceea ce reprezintă recordul clubului.

"Sunt extrem de încântat să obțin acest trofeu minunat. Sunt atât de mulți oameni care au contribuit la asta. În acest an, am cucerit titlul și doar din acest motiv am obținut trofeul dat și știu asta. Deci, jucătorilor mei, tuturor oamenilor cu care lucrez, le spune că iau acest trofeu, care îmi place la nebunie, dar îl iau pentru noi toți.", a zis Jurgen Klopp, antrenor FC Liverpool.



Jurgen Klopp a devenit antrenorul lui FC Liverpool în octombrie 2015. Sub comanda lui, "cormoranii" au cucerit trofeul Ligii Campionilor, Supercupa UEFA, Cupa Mondială a Cluburilor și titlul în Premier League.

Contractul lui Klopp cu gruparea de pe Anfield este valabil până pe 30 iunie 2024.