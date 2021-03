Jumătate din localitățile raionului Călărași, sub cod roșu de alertă pandemică

Explozia cazurilor de COVID-19 a determinat autorităţile locale să ia măsuri mai drastice pentru a combate răspândirea noului coronavirus. Este şi cazul raionului Călăraşi, unde din cele 44 de sate, 20 se află sub cod roşu de alertă, unul - sub cod portocaliu, iar în opt a fost instituit cod galben.Comuna Sipoteni este una dintre localităţile în care situaţia epidemiologică se agravează de la o zi la alta."Este critică situaţia. Avem peste 40 de persoane care se află în autoizolare la domiciliu. Avem 22 de de persoane confirmate."Deşi străzile din Sipoteni sunt mai mult pustii, la oficiul poştal oamenii continuă să se îmbulzească. Totuşi, unii localnici respectă normele epidemiologice."- De ce purtaţi mască doamnă? - E boală."" - Vă temeţi? - Da. - Purtaţi mască? - Numai acasă nu o port. La Poştă, la magazin, tot cu mască."Şi oraşul Călăraşi se află sub cod roşu de alertă. Deşi taximetriştii din localitate nu pot lua mai mult de doi pasageri, echipa noastră a surprins cum într-o maşină au urcat trei oameni, iar şoferul nu purta mască."Luaţi mai mulţi în cazul în care se apropie. De unde, şi aşa nu sunt. Câte doi nu sunt.""Acum sunt mai puţini. Cu cât? Patru comenzi azi am făcut. - Dar câţi oameni luaţi? Unul. Ori mama cu copilul, dar mulţi nu poţi. "Şi şoferii microbuzelor spun că duc lipsă de pasageri."Patru într-o direcţie, nouă în alta, adică nu circulă."Potrivit autorităţilor raionale, cauza numărului mare de infectări este nerespectarea normelor sanitare în transportul public.''La noi trece trenul Ungheni-Chişinău. Avem satele, care trece prin sate avem staţia la Bahmut, staţia la Sipoteni, care e cel mai mare sat. Majoritatea care sunt rămăşi lucrează la Chişinău. Sunt arhipline dimineaţa când pleacă la lucru.''Comisia Raională pentru Sănătate Publică a solicitat Căii Ferate suplimentarea trenurilor cu două vagoane pentru a fluidiza numărul pasagerilor şi sancţionarea celor care nu respectă regulile.''Cele mai afectate localităţi ar fi oraşul Călăraşi, satele Săseni, Vîlcineţ, Bahmut, în principiu care sunt în centrul raional. Avem situaţii în care poliţia recurge la amenzi pentru cei care nu îndeplinesc cerinţele. ''Chiar dacă situaţia din Călăraşi este alarmantă, totuşi, în spitalul raional mai sunt paturi libere. Astfel, instituţia medicală primeşte pacienţi şi de la Chişinău."La moment avem 31 de persoane. În secţia de reanimare avem trei persoane. Nu sunt intubaţi la moment. Avem 40 de paturi, recent am deschis încă 20 pentru că s-a agravat situaţia epidemiologică. Avem cinci persoane aduşi de la Centrul COVID de la Chişinău."Din cauza creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus, şi în raioanele Cimişlia, Drochia, Ocniţa şi Rezina a fost introdusă carantina.