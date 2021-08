Jumătate din drumurile din Scoreni afectate de ploile de săptămâna trecută

Grigore Deaconu, locuitor al satului Scoreni, ne-a povestit că trăieşte la marginea satului de mai bine de 30 de ani. Bărbatul spune că la fiecare ploaie drumul devine din ce în ce mai rău."Straşnic, dacă o să vă duceţi mai la deal o să vedeţi ce este acolo, acolo sunt gropi mari. Oamenii cei nici nu pot ieşi din ogradă cu nimic, numai cât pe jos. Să vină să aducă ceva nu pot, iată de stropit via trebuie, da cum să iasă din vie dacă sunt aşa gropi, omul nu poate. Via se strică numai din cauza că nu poate intra să o stropească", spune bărbatul.Sătenii au încercat să mai astupe din gropi, însă este nevoie de o muncă colosală pentru a repara porţiunea de drum."Iată noi am ieşit în drum aici şi încă am mai astupat acolo în vale cu pietre am astupat borţile, nu iată vedeţi şi singuri că nici pe jos nu poţi merge, nu să mai spunem cu maşina. Uitaţi ce borţi sunt pe aici.""Ne străduim să-l reparăm de fiecare dată, dar de fiecare dată după ploi, apa iată ce face. Iată cum vedeţi gropile acestea noi ne străduim să le acoperim, dar cum apare a doua ploaie iarăşi se fac din nou aşa ceva."De cealaltă parte, primarul din satul Scoreni, Svetlana Tabacari, ne-a spus că a depus la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură un proiect de renovare a acestui drum, însă nu au ajuns în lista beneficiarilor."În situaţia care s-a format, e bine şi e normal ca să folosim banii din fondul de rezervă. Să vă zic câţi bani avem acolo, sunt în jur la vreo 20 de mii. Pe când noi avem nevoie măcar pentru lucrul pe care l-am calculat noi în jur la vreo 500, 600 de mii de lei", a menționat Svetlana Tabacari, primarul satului Scoreni.Între timp, pe unele porțiuni de drum s-au început deja muncile de nivelare."Dintăi am fost să văd ca mai apoi să ştiu ce să fac şi cum să facem ca să le astupăm, să îndreptăm, să scoatem toată mizeria. Zile...poate chiar şi o săptămână întreagă, pentru că este mult", spune Valeriu Pâslaru, şofer.