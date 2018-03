JUMĂTATE DE SECOL DE IUBIRE. Cum au sărbătorit NUNTA DE AUR peste 21 de cupluri din Capitală (FOTOREPORT)

21 de cupluri din Chişinău şi-au sărbătorit nunţile de aur şi de diamant. Timp de cinci decenii, soţii Zaiţev au trăit bune şi rele. Au învăţat împreună la Universitatea Tehnică, iar de atunci sunt de nedespărţit.



"Au fost şi zile mai grele, dar am avut şi multe momente frumoase. Am reuşit să ne păstrăm familia şi dragostea aşa încât să ajungem cu bine la acest jubileu. Soţia arată ca o prinţesă şi la această vârstă", a declarat Vladimir Zaițev, locuitor al Capitalei.



Eugenia Zaiţev îşi aduce aminte şi acum de nunta făcută în cort, care a durat două zile.



" Am ieşit în curte şi am dansat cu toţii. Rochia de mireasă am cumpărat-o din timp, împreună cu soţul. Ne-am distrat de minune", a spus Eugenia Zaiţev, locuitoare a Capitalei.



Cuplul a crescut şi a educat doi copii, care le sunt recunoscători că i-au susţinut în toate şi le-au fost mereu alături.



" Am avut o copilărie cu multe momente frumoase. Am avut parte de multe distracţii şi vacanţe. Părinţii întotdeauna au încercat să ne ofere tot ce-i mai bun", a zis Victoria Zaițev, fiica cuplului.



După jumătate de secol trăit împreună, cuplurile spun că au trecut peste greutăţi doar ţinându-se de mână.



" Atât de fuga atât de repede ca un vis, dar în acest vi s-au născut copii s-au crescut nepoţi, au fost vânturi, au fost ploi, dar prin dragoste am trecut totul", a declarat Ana Curtiș, locuitoare a Capitalei.



" Eu sunt fericit că am întâlnit-o pe Raisa, că am trăit atât timp împreună. Am iubit-o dintotdeauna, dar acum am impresia că mi-e dragă şi mai mult", a zis Iosif Cracovschi, locuitor al Capitalei.



Cele 21 de cupluri au venit la Starea Civilă, unde au fost felicitate şi au primit bani şi flori din partea Primăriei.



"Din tot sufletul vă felicit, vă urez multă sănătate, bucurie, fericire, nepoţi sănătoşi, copii sănătoşi. - Mulţumesc, vă stimăm. - Mulţumesc", a declarat Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



"Avem nevoie de familii ca voi. Ştim că familia este celula societăţii şi voi sunteţi cei care aţi demonstrat că această celulă este sănătoasă", a menționat Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



" Suntem împreună deja de 60 de ani, ceea ce vă dorim şi vouă. Tinerelor familii le recomand să dea dovadă de răbdare, să se respecte unul pe altul şi să se ajute reciproc", a spus Iurie şi Elena Efrimov, soţ şi soţie.



La sfârşit, vârstnicii au dansat ca-n timpurile în care au fost mire şi mireasă.