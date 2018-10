JUMĂTATE DE SECOL DE IUBIRE: Cum au sărbătorit NUNTA DE AUR 30 de cupluri din satul Chetrosu, Drochia

Premierea a avut loc în cadrul Festivalului "Satule, mândră grădină", care s-a desfăşurat în localitate. Veronica şi Gheorghe Cociorva au împlinit recent 50 de ani de căsnicie. Cei doi au şase copii şi povestesc că au rezistat atâţia ani împreună pentru că au ştiut când să cedeze unul în faţa celuilalt."Am îndurat greutăţi, am fost obosită multe ori, dar nu m-am dat bătută. Şi iată că am ajuns şi aici, mulţumim Domnului", a spus Veronica Cociorva, locuitoare a satului Chetrosu, Drochia."Îmi place caracterul ei, a ştiut când să apese pe frână şi când să se oprească", a spus Gheorghe Cociorva, locuitor al satului Chetrosu, Drochia."Este soare şi lumină afară. Avem dispoziţie şi mulţumim frumos pentru aşa o sărbătoare a satului", a spus o femeie."Suntem foarte bucuroşi pentru aşa zi frumoasă, care s-a organizat la noi în sat. Am reuşit să vedem lucruri frumoase ale meşterilor populari", a declarat o altă femeie."Îmi place. Este distractiv, am văzut lucruri noi, porumbei, iepuraşi. Este ceva nou pentru mine", a spus o femeie."Am venit cu soţia, cu copiii. Este foarte frumos", a spus un bărbat."Fiecare sat din raionul Drochia are câte o tradiţie, aici au fost invitate toate cu tradiţiile lor din sat. Festivalul ne ajutăm să mai unim lumea, să facă schimb de experienţă sat cu sat", a spus Ion Dascăl, preşedintele raionului Drochia."La sat s-au născut multe tradiţii pe care noi nu vrem să le lăsăm uitării. Este important ca noi să lăsăm noilor generaţii acele obiceiuri şi tradiţii care le-am moştenit de la strămoşi", a spus Corneliu Padnevici, deputat PDM