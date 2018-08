JUMĂTATE DE SECOL DE IUBIRE: 54 de cupluri din Sofia au jucat nunta de aur şi diamant

Au întemeiat familii şi nu le-a fost frică să treacă prin greutăţi, deoarece dragostea a fost mai presus de toate. Vorbim despre 54 de cupluri din satul Sofia, raionul Drochia, care au trăit mai mult de jumătate de secol împreună, iar acum sărbătoresc nunta de aur şi cea de diamant. Primarul localităţii le-a organizat o adevărată petrecere, iar soţii şi-au jurat, din nou iubire.



Acest cuplu a uimit tot satul. El în costum, iar ea... ca altădată... a îmbrăcat rochia albă de mireasă, pe cap şi-a pus voal şi a luat în mâini un buchet de busuioc şi o icoană. Exact ca în ziua nunţii lor, la petrecere au ajuns cu trăsura, nu cu limuzina. Şi nu au venit singuri, ci cu vornicei de vârsta lor, toţi îmbrăcaţi în haine naţionale. Lăutarii le-au cântat marșul, iar druștele au chiuit cât au putut de tare.

Ca la o nuntă adevărată, cavalerii de onoare au jucat zestrea mirilor.



Cu fluturi în stomac au fost şi celelalte cupluri. Soţii Gorea sunt împreună de 57 de ani. Ea avea 20 de ani, iar el 24 când au jucat nunta. Povestesc că nu le-a fost întotdeauna uşor, însă au ştiu să cedeze la timp ca să depăşească momentele dificile.



"Secretul este că trebuie să fie învoire, trebuie să fie înţelegere, împreună poate ne-a fost şi greu, şi amar, şi bine a fost, dar cu răbdarea treci şi marea", a spus locuitorul satului Sofia, Boris Gorea.



"A spus el că e aşa, aşa am făcut. Am vorbit eu că e aşa, aşa a făcut el. Nu ne-am pus contra unul celuilalt", a spuslocuitoarea satului Sofia, Pelaghia Gorea.



Familia Şirovschi sărbătoreşte 63 de ani de căsătorie. În toţi aceşti ani aproape că nu s-au certat, deoarece şi-au dorit să fie un exemplu pentru cei trei copii ai lor.



"Ne-a ţinut Domnul până în ziua de azi. Mulţumim. Ne-am înţeles, am muncit mult împreună", a spus locuitorul satului Sofia, Vladimir Şirovschi.



"Cel mai mare secret a fost răbdarea. Dacă noi ne-am luat în 1954 a fost cel mai greu, dar au trecut toate", a spus locutioarea satului Sofia, Lidia Şirovschi.



Copiii, nepoţii, dar şi strănepoţii au venit cu flori la nuntă.



"Ne bucurăm că părinţii au ajuns la aşa vârstă împreună. Ne-au ridicat, ne-au învăţat şi suntem mulţumiţi. Le dorim sănătate", a spus fiica, Lucia Şirovschi.



"La dânşii în familie tare multă stimă şi răbdare", a spus nepoata, Silvia Toma.



Primarul localităţii spune că este pentru prima dată când se organizează asemena sărbătoare în sat. În acest sens, din bugetul local s-a alocat peste 25 de mii de lei.



"Astăzi sunt împlinit pentru că într-adevăr am adunat toate persoanele care au împlinit vârsta de 50 şi peste şi sărbătorim evenimentul de astăzi. Cuplurile din sat au aşteptat evenimentul să vedeţi cu câtă dragoste şi entuziasm sunau şi aşteptau ziua de azi", a spus primarul satului Sofia, Veaceslav Magaleas.



Surpiza evenimentului a fost un concert susţinut de copiii din localitate.