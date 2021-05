Julian Draxler și-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain pentru încă trei ani

Fotbalistul german, Julian Draxler, rămâne la Paris Saint-Germain, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă că s-ar putea despărți de clubul francez. Mijlocașul și-a prelungit contractul cu PSG pentru încă trei ani.Asta chiar dacă anul trecut, Draxler a avut puține evoluții sub comanda lui Thomas Tuchel şi a fost pus de mai multe ori pe lista de transferuri.Fotbalistul a ales să rămână la Paris, după ce noul antrenor Mauricio Pochettino i-a oferit șansa să joace mai mult."Sunt mândru că joc pentru acest club, îl iubesc. Îmi place aici la Paris și îmi face plăcere să joc pentru această echipă, care are în lot jucători valoroși. Chiar sunt mândru și fericit că am semnat un nou contract. Sper că în următoarele trei sezoane să câștigăm cât mai multe trofee. Și vom face tot ce este posibil să reușim acest lucru."În actualul sezon, Draxler a disputat 24 de meciuri în Ligue 1 și cinci în Liga Campionilor. El a fost titular în dubla manşă cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.Julian Draxler are 27 de ani și este discipolul clubului Schalke 04 Gelsenckirchen. El a ajuns la PSG la începutul lui 2017, după ce a petrecut un sezon şi jumătate la Wolfsburg.Germanul a devenit al patrulea fotbalist care și-a prelungit contractul cu PSG după Keylor Navas, Angel Di Maria și Neymar.