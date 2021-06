Judocanul Victor Sterpu a primit cadou din partea federației de profil, un apartament

Judocanul Victor Sterpu a primit un cadou uriaș din partea federației de profil. Tânărul sportiv, care anul trecut a cucerit medalia de aur la Campionatul European, fiind primul moldovean care reușește această performanță, a fost remunerat cu un apartament în Chișinău.



Locuința de 75 de metri pătrați care se află în sectorul Ciocana, are două camere și living. Oficialii federației au organizat un eveniment special pentru a-i înmâna actele lui Victor.



„Am emoții de nedescris. Nu m-am așteptat la așa ceva. Îi mulțumesc federației pentru așa un cadou. Pe viitor, este o motivație să obțin rezultate și mai mari.”



„Noi ne-am străduit să facem tot posibilul. Am pus, cum se zice, mână de la mână și am colectat bani pentru a procura acest apartament.

E un apartament foarte spațios, foarte plăcut. Dacă Victor va decide să-și creeze o familie, e perfect.”



Victor Sterpu urmează să reprezinte Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care încep pe 23 iulie. Judocanul vrea să obțină cu orice preț o medalie în Japonia.



„Nu am nici o presiune. Mă simt pregătit și mă duc acolo pentru victorie. Am putere de la Dumnezeu. Cred că mi-a dat-o să fac lucruri frumoase.”



De menționat că, în 2019, Victor Sterpu a cucerit medalia de aur la Campionatul European U-20, iar anul trecut a câștigat și titlul european la categoria U-23.