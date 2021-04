Judocanul moldovean Victor Sterpu a cucerit bronzul la Grand Slam-ul din Antalya

Sterpu a concurat în categoria de greutate de până la 73 de kilograme și a obținut 4 victorii. În lupta pentru medalie de bronz, moldoveanul l-a învins pe polonezul Adam Stodolski printr-un ippon."După Campionatul European am avut o mică pauză, iar acestă medalie îmi dă și mai mare încredere la Jocurile Olimpice", a menționat Victor Sterpu.Conform declarațiilor făcute de antrenorul lotului național, Valeriu Duminică, grație acestei medalii, Victor Sterpu nu mai poate rata participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate vara viitoare."Această competiție e foarte importantă, la fel ca și cele care le-am mai avut în acest an. Medalia câștigată de Victor Sterpu este o motivație în plus pentru Jocurile Olimpice. Mai ales că aceasta este penultima competiție pentru el înaintea Olimpiadei", a menționat Valeriu Duminică, antrenorul lotului național.Următoarea competiție de anvergură pentru lotul național de judo este Campionatul European. Turneul continental este programat în perioada 16-18 aprilie, în Portugalia, la Lisabona.