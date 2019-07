Judocanul Dorin Goţonoagă a adus prima medalia pentru Moldova la Universiada Mondială

Judocanul Dorin Goţonoagă a adus prima medalia pentru Republica Moldova la Universiada Mondială, ce să desfăşoară în aceste zile în oraşul italian Napoli.

Sportivul din Hînceşti a cucerit "bronzul" în categoria de greutate de până la 81 de kilograme. El i-a învins succesiv pe adversari din Turkmenistan, Chile, Kazahstan, Georgia şi a pierdut în semifinale în faţa japonezului Hikaru Tomokiyo.

În duelul pentru medalie, Goţonoagă a dispus de germanul Janosch Hunfeld.



"Am reuşit să cuceresc această medalie după o accidentare, o pauză de 4 luni. Nu am participat la nicio competiţie şi am reuşit să văd la ce nivel mă aflu acum atât fizic, cât şi tehnic", a menţionat judocanul.



Înotătoarea Tatiana Salcuţan s-a oprit la un pas de podium în proba de 200 de metri spate. Ea s-a clasat pe locul 4, fiind cronometrată cu două minute, 10 secunde şi 57 de sutimi de secundă.

Republica Moldova este reprezentată de 22 de sportivi.