Judocanii moldoveni Alin Bagrin şi Paulina Ţurcan vor participa la Jocurile Olimpice ale Tineretului. Competiţia se va desfăşura în perioada 6-18 octombrie la Buenos Aires, în capitala Argentinei.



Din punct de vedere al performanței anul curent este cel mai bun pentru Bagrin. Sportivul din Chişinău în vârstă de 16 ani ce concurează în categoria de greutate de până la 90 de kilograme, a urcat pe treapta a treia a podiumului la etapele Cupei Europei desfășurate în oraşul spaniol Fuengirola (Фуэнхирола) şi la Zagreb, în capitala Croaţiei.



Judocanul moldovean a mărturisit că aşteaptă cu nerăbdare să reprezinte culorile ţării la cea mai importantă competiţie din viaţa lui de până în prezent.

"Sunt entuziasmat că am obţinut această calificare. Pregătirea mea este bună, însă trebuie să muncesc mai mult ca să pot lupta la Jocurile Olimpice. Sunt cu gândul la competiţie. Am aproximativ o lună ca să mă pregătesc", a spus judocanul, Alin Bagrin.



"Acum, aflând că s-a calificat, îşi doreşte foarte mult să aducă o medalie de acolo. Văd ochii şi dorinţă lui şi cred că noi vom reuşi. Nu vreau să promit, dar scopul nostru este să aducem medalia de acolo", a spus antrenorul, Igor Neagu.



În vârstă de 16 ani, Paulina Ţurcan provine din satul Romanovca, raionul Leova. În 2018 ea a triumfat la turneul internaţional din Slovenia, "Koroşka Open Dravograd", în categoria de greutate de până la 40 de kilograme, şi a luat medalia de bronz la etapa de la Berlin a Cupei Europei.

Paulina se antrenează asiduu zi de zi pentru a face faţa provocării ce o așteaptă la Buenos Aires.



"Am început a plânge când am auzit de calificare. Familia mea a fost foarte bucuroasă şi ţine pumnii pentru mine. MUSCA Am început să număr zilele şi vreau să ajung cât mai repede acolo", a spus judocana, Paulina Ţurcan.



"Este o sportivă de viitor, pentru că are caracter, calităţi volitive, are tehnică bună, pregătire fizică specială", a spus antrenorul, Alexei Colin.



În general, la Jocurile Olimpice ale Tineretului s-au calificat 17 atleți moldoveni în diferite genuri de sport.