Judi Dench apără realizările profesionale ale lui Kevin Spacey şi Harvey Weinstein

crie agerpres.ro. Cei doi făceau parte din elita Hollywood-ului când au fost acuzaţi de agresiuni sexuale în 2017.De atunci, vedetele au fost date la o parte de industria cinematografică, în aşteptarea proceselor generate de aceste acuzaţii, iar Spacey a fost scos de pe afişul dramei "All The Money In The World" (2017), de Sir Ridley Scott, după ce filmul a fost terminat, fiind necesare alte milioane de lire pentru a filma din nou fără acesta."Avem de gând să negăm cei zece ani la Old Vic, tot ce (Spacey) a făcut (ca director artistic) - şi cât de minunat a fost în toate aceste filme? Nu o să vedem toate filmele pe care Harvey le-a produs? Nu poţi nega cuiva un talent", a declarat Dame Judi (84 de ani), într-un interviu acordat Radio Times,Dench a fost prietenă cu Spacey, care i-a oferit sprijin după moartea soţului său, Michael Williams, în 2001, şi îl creditează pe Weinstein pentru debutul ei la Hollywood.Zeci de femei au rupt tăcerea în octombrie 2017 pentru a povesti că au fost victimele agresiunilor sexuale comise de producător. De atunci, mogulul a fost dat afară din Academia americană de Film, iar studioul său de film a dat faliment. În prezent el aşteaptă un proces pentru viol la New York.Spacey a fost acuzat de un comportament inadecvat de către actorul Anthony Rapp, care a afirmat că avea 14 ani când Spacey, în vârstă de 26 de ani, l-ar fi agresat sexual la o petrecere.Vedeta a declarat că nu îşi aminteşte incidentul, dar şi-a cerut scuze. De atunci, Spacey a fost vizat de mai multe acuzaţii de agresiune sexuală şi îşi aşteaptă procesul în SUA.