Judecătorul Alexandru Gheorghieș a fost transportat la spital, după ce i s-a făcut rău. "E o răzbunare"

Fostul șef al Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieş a fost reţinut pentru 72 de ore. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către procurorul de caz, Petru Iarmaliuc.

În această dimineață, în biroul său au dat buzna procurorii Anticorupție și ofițerii SIS, iar în cadrul perchezițiilor lui Gheorghieș i s-a făcut rău și a fost transportat la spital.

Se întâmplă după ce în cadrul şedinţei de astăzi a CSM, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au dat undă verde pentru efectuarea cercetărilor penale în privinţa acestuia.

Fostul membru CSM, care în prezent, este magistrat al instanței se declară nevinovat şi spune că ceea ce i se întâmplă este o răzbunare.

Procurorii Anticorupţie împreună cu ofiţerii SIS au descins cu percheziții în biroul de serviciu, în mijloacele de transport folosite de magistratul Curţii de Apel Bălţi Alexandru Gheorghieş. Oamenii legii au constatat că din anul 2014 şi până în prezent, Gheorghieş deţine şi foloseşte bunuri prin intermediul unor persoane terţe. Acestea însă nu au fost incluse în declarația de avere și interese personale, iar valoarea lor depăşeşte substanţial venitul obţinut de Alexandru Gheorghieş pe parcursul exercitării funcției de judecător. Este vorba despre trei aumobile de lux, o casă de locuit şi alte imobile. Petru Iarmaliuc, procurorul responsabil de caz a declarat că deocamdată în acest dosar, două persoane, printre care Gheorghieş, au fost recunoscute în calitatea de bănuiţi.



"Domnul Gheorghieş are calitatea specială de subiect al infracţiunii, dar domnul Sîrbu Ghenadie este complice. Adică prin acţiunile sale, a contribuit, a favorizat, a acordat, a lesnit pe domnul Gherghieş să săvârşească infracţiunea."



Percheziţiile au continuat şi la domiciliul magistratului Alexandru Gheorghieş, care se declară nevinovat.



"Cum comentaţi acuzaţiile? Până când nu comentez nimic, că nu cunosc nimic. Din ce bani aţi cumpărat acest imobil luxos? L-am schimbat pe apartament. Apartamentul l-am schimbat pe casa asta nefinisată. Am finisat. În ce an a fost acest lucru? În 2017 - 2018. Care este preţul aproximativ unei astfel de case ? 1,3 milioane."



Aceeaşi poziţie o are şi şeful serviciului tehnico-materială din cadrul Curţii de Apel Bălţi, care are statut de bănuit în dosar.



"Cum comentaţi acuzaţiile care vă sunt aduse? False. De ce? Cum motivaţi să sunt false? Nu ştiu, că nu am nicio îmbogăţire ilicită şi eu recunosc în faţa la toţi."



Alexandru Gheorghieş susţine că ceea ce i se întâmplă este o răzbunare însă nu a dat nume în acest sens:



"În spatele la asta astfel se pregăteşte o platformă pentru Adunarea Generală a Judecătorilor ca să mă intimideze pe mine să astupe gura la ceilalţi judecători, care au intenţia de a candidat în CSM. Asta e evident. Asta este o răzbunare, doar o răzbunare. O să contest toate acţiunile ale organului de urmărire penală."



Azi dimineaţă, în debutul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a cerut permisiunea CSM pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţie în privinţa fostului şef al Curţii de Apel Bălţi Alexandru Gheorghieş.



"Se admite sesizarea procurorul general interimar, Dumitru Robu, referitor la eliberarea acordul pentru efectuarea urmăririi penale în privinţa judecătorului. Se eliberează acordul pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală , de percheziție, reținere şi de arestare", a declarat președintele interimar al CSM, Dorel Musteaţă.



Alexandru Gheorghieş activează în sistemul judecătoresc din anul 2002, iar de-a lungul anilor a fost şeful Curţii de Apel Bălţi, dar şi al Judecătoriei Glodeni. Pentru anul 2020, el a inclus în declaraţia sa de avere un venit în valoare de peste 386 de mii de lei, şapte terenuri, patru imobile şi un automobil.



Tot astăzi, procurorul general interimar, Dumitru Robu a solicitat CSM acordul pentru pornirea urmăririi penale privinţa unui alt magistrat din cadrul Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani. În presă au apărut informaţii precum că ar fi vorba despre magistratul Olesea Ţurcan. În acest caz, însă, o decizie nu a fost luată, întrucât urmează a fi efectuată o notă de inspecţia judecătorească.



Săptămâna trecută, de asemenea la solicitarea lui Dumitru Robu, Consiliul Superior al Magistraturii a permis efectuarea unor percheziţii în privinţa unui alt judecător. Este vorba despre magistratul de la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Râșcani, Tatiana Avasiloaie, suspectată de îmbogăţire ilicită.



Potrivit Codului penal, îmbogăţirea ilicită săvârşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică se pedepseşte cu o amendă de până la jumătate de milion de lei sau până la 15 ani de puşcărie. De asemenea, se privează dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 până la 15 ani.