Judecătorii din Moldova vor salarii mai mari și pledează pentru o evaluare internă a activităţii lor, dar nu externă. Subiectul a fost discutat la Comisia juridică a Parlamentului, în cadrul dezbaterilor Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024.



LUIZA GAFTON, preşedintele interimar al CSM: "Avem o viziune comună, am discutat şi cu colegii judecători de instanţe, care sunt de aceeaşi opinie că evaluarea urmează a fi efectuată doar pe interior."



ION TALPA, judecător la Curtea de Apel Bălţi: "Referitor la criteriu de profesionalism, eu cred că fiecare oricare hotărâre ajunge la instanţele superioare, Curtea Supremă, Curtea de Apel, foarte bine cunosc care judecător ce prezintă."



Conducerea Autorităţii Naţionale de Integritate susţine că are suficiente pârghii pentru a-i evalua pe judecători în ce privește eventualele conflicte de interese şi averea câştigată.



RODICA ANTOCI, preşedintele ANI: "Sunt rezultate, nu este un număr atât de masiv de judecători şi procurori în ţară ca să nu putem verifica forma şi conţinutul declaraţiilor la această categorie de subiecţi. "



De cealaltă parte, consilierul prezidenţial în domeniul Justiţiei, Olesea Stamate, a declarat pentru postul nostru de televiziune că şeful statului, Maia Sandu, nu renunţă la ideea evaluării externe a magistraților.



În cadrul şedinţei, judecătorii au mai spus că salariile lor rămân relativ mici și sunt supraîncărcați.



NINA CERTAN, judecător la Curtea de Apel Chişinău: "Un judecător începător are un salariu de 15 mii de lei. Vă daţi seamă, dacă are familie şi copii, aceşti bani nu sunt suficienţi pentru cerinţe normale. Acelaşi psiholog trebuie să lucreze cu judecători, în toate domeniile trebuie mai adânc."



Preşedintele Comisie juridice a Parlamentului, Vasile Bolea, spune că discuțiile pe acest subiect vor continua:

"Nu este ultima dată, când o să ne întâlnim. Criteriile de evaluare să fie mai riguroase, de câte am înţeles, nu numai de ceea ce ţine de evaluare nemijlocit a activităţii, dar şi a profesionalismului", a spus Bolea.



În data de 17 februarie curent, preşedintele Maia Sandu a întors Parlamentului pentru reexaminare legea care prevede aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției.