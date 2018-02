Judecătoria de la Ungheni, inaugurată. Aceasta concurează cu cele mai moderne judecătorii europene

Magistraţii din Ungheni şi Nisporeni au trecut în casă nouă. Palatul Justiției din Ungheni a fost inaugurat oficial. Aceasta este prima instituţie din Moldova care poate concura lejer cu cele mai moderne judecătorii europene. Are opt săli de judecată şi birouri speciale pentru procurori, avocați, mediatori. Mai mult, sunt condiţii şi pentru persoanele cu dizabilităţi.



"Noi ne-am deprins să vedem doar prin filme aşa săli", a spus Pavel Filip.



" Sunt condiţii foarte bune. În comparaţie cu sediul vechi unde eram toţi pe acelaşi coridor intram şi în biroul judecătorilor", a spus Marina Stratan, judecător.



"Este un lucru foarte bun nu suntem deranjaţi, influenţaţi aşa zis. Este posibil de a lucra conform legii" spune Maria Melanciuc, judecător.



În Judecătoria din Ungheni activează 12 magistraţi.



" Avem rezerve încă pentru trei judecători cu birouri, anticameră cu tor ce este necesar pentru activitate", a menţionat Vasile Şchiopu, președintele Judecătoriei Ungheni.



Clădirea are şase etaje, iar lucrările de construcţie au durat trei ani şi au costat aproximativ 60 milioane de lei. Ministrul Justiţiei spune că în următorii şase ani vom avea astfel de clădiri în toată ţara.



"Corespunde tuturor standardelor internaţionale celor mai înalte pe care le-am văzut şi eu. Instanţe similare putem găsi în localităţile mici din Olanda, Germania, din satele nordice în special ", a declarat Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei.



Pe viitor, Palate ale Justiţiei vor fi deschise în raioanele Cahul, Cimişlia şi în municipiul Chişinău.



"Toate instanţele conform legii cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti vor fi construite de la zero. Fiindcă în instanţele în cauză vor funcţiona mai mulţi judecătorii şi este bine să faci o dată şi bine", a menţionat VICTOR MICU, şef al CSM.



Premierul Pavel Filip spune că reformarea justiţiei rămâne o prioritate a executivului.



"Vom duce la capăt astfel în Republica Moldova instanţa să fie la nivelul cerinţelor europene. Fortificăm şi sistemul judecătoresc de aceea vreau să vă asigur că ne mişcăm într-o direcţie corectă, în tot ce sa făcut anul acesta", declarat Pavel Filip, prim-ministru.

Reforma de reorganizare a sistemului prevede comasarea celor 41 de judecătorii existente în 15 instanţe regionale. Valoarea totală a proiectului care va fi realizat până în 2027 ajunge la 1,8 miliarde de lei.