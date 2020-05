Judecătoarea CSJ Liliana Catan reacţionează la acuzaţiile legate de Platon: Aberații mai stupide, mai bolnave și mai paranoice la adresa mea nu am auzit niciodată

Judecătoarea Curţii Supreme de Justiţie, Liliana Catan, dezminte vehement toate acuzaţiile precum că ar fi implicată în vreun fel sau altul în eliberarea lui Veaceslav Platon din închisoare.



“Am 24 de ani de când activez în sistemul judecătoresc, dar aberații mai stupide, mai bolnave și mai paranoice la adresa mea nu am auzit niciodată”, a declarat Catan pentru Publika TV.



“Cauza Platon, din câte îmi aduc aminte, nu a fost niciodată la mine în procedură, nu am fost nici președinte, nu am fost nici raportor. Cauza Platon urmează să fie examinată nu de colegiul penal, dar de către plenul penal al Curții Supreme de Justiție, adică întreaga componență a colegiului penal. Ce ține de legături, prostii, etc., sunt niște aberații a unei minți extrem de bolnave și nici nu am de gând să le comentez. Tot ceea ce colegii mei, împreună cu mine, atunci când am emis oricare hotărâre, nu doar într-o cauză Platon sau altcineva, au fost niște hotărâri motivate”, a zis Liliana Catan.



Liliana Catan spune că nu va permite să-i fie călcat numele în picioare.



“Vericați, vă rog, cine sunt eu ca judecător. Pentru că cei car au îndrăznit să facă lucrul acesta urmează să poarte răspundere până la urmă. Eu nu o să permit să-mi fie călcat numele în picioare”, a menționat Liliana Catan.



Amintim că Deschide.md a scris că Veaceslav Platon ar putea scăpa de pușcărie. Acesta, potrivit autorilor investigaţiei, le-ar fi plătit sume colosale magistraților de la CSJ și Curtea de Apel care i-au examinat cazul, așa că aceștia i-ar fi admis cererile privind rejudecarea dosarului în care este învinuit de sustragerea a sute de milioane de lei din conturile companiilor Moldasig și Alliance Insurance Group.