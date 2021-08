Jucătorii Chelsea Londra în dialog cu fanii. Detaliile pe care aceștia le-au aflat despre celebrii fotbaliști

Chelsea Londra planifică să adauge în vitrina clubului încă un trofeu european. „Aristocrații” se pregătesc de confruntarea cu Villarreal din Supercupa Europei.



Antonio Rudiger și Kai Havertz, unii dintre eroii grupării engleze care a câștigat Liga Campionilor în sezonul trecut, au găsit timp pentru a răspunde la întrebările fanilor.



- Kai, cum te simți în Anglia și ce hobby ai?

- Am un câine aici, dar și prietena mea. Mă strădui să petrec cât mai mult timp cu ei. Numele câinelui e Balu.



- Cine se îmbracă cel mai stilat în echipa voastră?

- Michy Batshuayi.

- Serios?

- Da. Îi plac hainele colorate. Sunt oameni care primesc sfaturi de la alții cum ar trebui să se îmbrace, dar Michy are o viziune și un stil aparte.



- Cine este cel mai rapid jucător la Chelsea? - Kai, răspunde tu.

- Timo are cea mai bună accelerare. Toni Rudiger este și el foarte rapid, dar pe distanțe mari.



De partea cealaltă, jucătorii lui Villarreal au avut o surpriză pregătită de fani. Aceștia au venit la antrenamentul echipei și au făcut un spectacol pirotehnic grandios, pentru a-i motiva pe favoriții lor.



Chiar înaintea meciului din Supercupa UEFA, Villarreal le-a dat o veste minunată suporterilor. Gerard Moreno, care a marcat 30 de goluri în sezonul precedent, și-a prelungit contractul cu „Submarinul Galben” până în 2027.



Partida Chelsea - Villarreal se va juca miercuri, 11 august, pe stadionul Windsor Park din Belfast, Irlanda de Nord. Meciul va începe la ora 22:00 și va fi transmis în direct de PRIME, unde va avea comentariul în limba română, și de CANAL 3, unde va fi comentat în rusă.