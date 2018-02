Jucătoarele BC Sîngerei sunt de neoprit. Echipa din nordul Moldovei a dispus de ASEM cu 77-50

Echipa feminină a clubului de baschet din Sângerei continuă să defileze în campionatul naţional. Formaţia din nordul ţării a obţinut a zecea victorie în cele 11 meciuri jucate până acum în această ediţie a competiţiei.



Baschetbalistele din Sângerei au învins de această dată formaţia Academiei de Studii Economice cu scorul de 77-50. Cele mai bun jucătoare din teren au fost Olga Tîrzîman şi Margarita Schiţco. Cele două componente ale echipei din Sângerei au înscris împreună mai mult de jumătate din punctele echipei, 49.



"Am revizuit prestaţia noastră din ultimă perioadă şi de această dată ne-am străduit să jucăm ca o echipă. După înfrângerea precedentă am încercat să implementăm ceva nou în jocul nostru şi vreau să spun că ne-a reuşit", a spus Margararita Schițco, baschetbalistă BC Sîngerei.



"A fost greu, însă eu cred că am pierdut cu demnitate.Cred că au fost momente frumoase şi din partea noastră, dar şi din partea lor. Consider că le-a fost interesant să joace cu noi şi nu le-a fost atât de uşor", a zis Gabriela Matei, baschetbalistă ASEM.



Gruparea din Sângerei a suferit doar o înfrângere în acest sezon: în etapa a noua a campionatului, în fața principalei sale rivale, formația Politeh.



Cele două contracandidate la titlu se vor confrunta și în ultima etapă a campionatului regulat. Partida se va disputa pe 3 martie în capitală.