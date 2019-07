Jucătoarea română de tenis Simona Halep a învins-o pe revelația din acest an a turneului de la Wimbledon, Cori Gauff. Constănțeanca a dispus de tenismena de doar 15 ani din Statele Unite, scor 6-3, 6-3, în optimile de finală ale competiţiei londoneze. Partida a durat o oră și 14 minute.

"Sunt mulţumită de felul în care am jucat aici pe iarbă. Am progresat foarte mult. Cel mai important lucru este că am fost bine dispusă și încrezută atunci când am intrat pe teren. Am savurat timpul petrecut pe teren."



În sferturi, Halep , numărul 7 mondial, va juca cu chinezoaica Shuai Zhang, care se află pe locul 50 în topul WTA.

Într-o altă partidă din optimile turneului din capiatala Angliei tenismena cehă Karolina Pliskova, numărul trei mondial a cedat în fața compatrioatei sale Karolina Muchova, scor 6-4, 5-7, 11-13, la capătul unei partide de 3 ore şi 18 minute.

Sportiva de 22 de ani, clasată pe locul 68 WTA, o va întâlni pe ucraineanca Elina Svitolina care a dispus în două seturi, 6-4, 6-2, de croata Petra Martic.