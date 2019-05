Jucătoarea olandeză de tenis Kiki Bertens este laureata turneului WTA de la Madrid. Ea a învins-o în finală în două seturi pe constănțeanca Simona Halep, numărul 3 mondial.

Românca a început în forţă, a reușit un break rapid şi a condus cu 3-1, însă a apoi a fost dominată. Bertens, tenismenă clasată pe locul 7 în topul WTA, s-a impus în primul set cu 6-4.

În setul doi Bertens a fost mereu la cârma ostilităților din teren şi a câștigat cu acelaşi scor de 6-4, reuşind să-şi adauge în palmares al 8-lea titlu WTA al carierei, la simplu.



"La început, am fost în căutarea jocului meu, dar în restul partidei am jucat foarte solid, deştept, am lovit corect", a spus tenismena Olanda, Kiki Bertens.



Bertens şi-a asigurat un cec de peste 1 milion 200 de mii de euro şi 1000 de puncte WTA. Simona a obţinut 608 mii de euro şi 650 de puncte WTA.