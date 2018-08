Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a calificat în sferturi la Cincinnati

Simona Halep s-a calificat, vineri, în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati, după ce a învins-o în două seturi pe asutralianca Ashleigh Barty, cu 7-5, 6-4. Este a doua victorie pe care nr.1 mondial o obține în mai puțin de o săptămână în fața aceleiași adversare, pe care o învingea și în semifinalele de la Rogers Cup.

"A fost foarte dificil, pentru că Ashleigh e o adversară puternică. Amândouă am fost în dificultate, din cauza condițiilor meteo. Și mingile au fost grele, dar mă bucur că m-am adaptat mai bine și că voi mai juca cel puțin un meci, aici, la Cincinnati. Cred că ea a greșit mai mult. Am servit pe reverul ei și am făcut-o să se miște. Nu am servit foarte puternic, dar am pus mult top spin și asta m-a ajutat", a spus Halep, chiar pe teren, după victoria în fața australiencei, scrie digisport.ro.

Simona a respectat în totalitate planul tactic gândit de Cahill, iar acest lucru s-a văzut: 80% a fost procentajul la primul serviciu, australianul dorind ca sportiva noastră să renunțe la viteză în detrimentul top spinului.

Meciul ar fi trebuit să aibă loc noaptea trecută, dar a fost amânat din cauza ploii pentru vineir, la ora 18.00. Chiar şi cu această amânare, confruntarea a început cu aproximativ jumătate de oră întârziere, tot din cauza ploii.

Simona Halep şi-a adjudecat primul set în 46 de minute, după ce a reuşit două break-uri, în timp ce adversara sa a reuşit un break. În setul al doilea, în care Halep a făcut break tot de două ori şi Barty tot o dată, pe final, când conducea cu 5-4, Darren Cahill a sfătuit-o pe româncă să nu se complice şi să fie pozitivă. Halep a câştigat setul doi în 43 de minute şi a obţinut calificarea în sferturile turneului.

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 61.000 de dolari şi 190 de puncte.

Halep o va întâlni în sferturi pe ucraineanca Lesia Ţurenko, locul 44 WTA, care a învins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-2, pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 49 WTA, într-o oră şi 51 de minute de joc. Țurenko este cea care în turul al doilea a scos-o din competiție pe deținătoarea trofeului, Garbine Muguruza, nimeni alta decât cea care anul trecut îi administra în finală o usturătoare înfrângere Simonei Halep: 6-1, 6-0.

Meciul ar trebui să aibă loc în această noapte, nu înainte de ora 2:00, dacă ploaia nu va face din nou probleme. Meciul este transmis în direct de Digi Sport 2.

Cele două au mai fost adversare de patru ori, ultima dată în 2014, şi de fiecare dată învingătoare a fost Halep.

Meciul Halep – Ţurenko va fi al cincilea din programul zilei de vineri de pe terenul 3, după trei confruntări de simplu masculin şi una de dublu masculin.