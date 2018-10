Jucătoarea daneză Caroline Wozniacki suferă de poliartrită reumatoidă

, scrie agerpres.ro. Wozniacki, în vârstă de 28 ani, a dezvăluit că a simţit o stare neobişnuită de oboseală după turneul de la Wimbledon, iar într-o dimineaţă, după ce s-a trezit, a fost incapabilă să-şi ridice braţele deasupra capului, în cursul verii.Ea a decis să consulte un medic, fiind diagnosticată cu această boală în luna august, înaintea Openului Statelor Unite, după cum a explicat în timpul conferinţei de presă pe care a susţinut-o joi la Singapore, la finalul meciului pierdut în faţa ucrainencei Elina Svitolina (5-7, 7-5 6-3)."La început a fost un şoc. Te simţi ca unul dintre cei mai în formă sportivi, ai această reputaţie, iar dintr-o dată te confrunţi cu aşa ceva. Este greu de digerat", a dezvăluit daneza, care a urmat un tratament după US Open, fiind optimistă în privinţa capacităţii sale de a-şi continua cariera fără ca maladia să aibă un impact semnificativ asupra sa."În unele zile, te trezeşti şi nu te poţi ridica din pat, chiar aşa se întâmplă. Dar în alte zile, totul decurge bine şi îţi duci viaţa în mod normal, nici măcar nu simţi că ai aşa ceva", a rezumat ea."Nu este ideal pentru nimeni, desigur, mai ales când eşti sportivi profesionist. Însă, trebuie să mergi înainte, să faci faţă şi să găseşti modalitatea de gestiona şi a trăi cu asta. Sunt foarte mândră că am rămas pozitivă şi nu am lăsat (această boală) să mă oprească", a mai spus Wozniacki.După ce a aflat că suferă de această maladie autoimună, care generează şi starea de oboseală, Caroline Wozniacki a câştigat turneul de la Beijing, la începutul lunii octombrie. Un trofeu foarte important pentru laureata Openului Australiei 2018."Faptul că am câştigat la Beijing a fost extrem de important pentru mine. Desigur, începi să-ţi pui întrebări: dacă mai poţi fi într-o formă la fel de bună ca înainte. Acest succes mi-a dat încredere în faptul că nimic nu mă va opri", a conchis jucătoarea daneză.