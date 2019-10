Jucăriile și vopselele care au PLUMB ar putea fi interzise în Moldova

De anul viitor, în ţara noastră ar putea fi interzise produsele care conţin plumb: jucării, vopsele şi materiale de construcţie. Propuneri în acest sens au fost elaborate deja de responsabilii Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică şi urmează să ajungă pe masa guvernului. Ieri, în cadrul marcării săptămânii internaționale de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, instituţia a dat startul unei campanii de informare.



Între timp se poartă discuţii cu marii producători de vopsele, jucării şi materiale de construcţie pentru modificarea procesului tehnologic.



"Alternativă este, vopselele fără plumb, deja peste 70 de state produc aceste vopsele în lipsa plumbului, cu un alt component", a spus Iurie Pînzaru, şef Direcţie Protecţia Sănătăţii Publice, ANSP.



"Pe parcursul acestui an pentru a pune în aplicare legea privind substanţelor chimice 277 din 2018, Ministerul Mediului, elaborează un şir de acte normative care transpun câteva directive europene, iar acestea au referinţă la reglementarea plumbului nu doar în vopsele, dar utilizarea lui în alte medii", a declarat Tatiana Ţugui, reprezentant al Ministerului Mediului.



Specialiştii vor organiza şi campanii de informare în şcoli.



"De exemplu, echipamentele electrice şi electronice pe care noi le avem în gospodării nu trebuie de aruncat la nimereală pe câmpuri, căci sub un ciclu închis ele ajung înapoi în ograda noastră, prin aer şi elementele pe care le consumăm", a zis Natalia Guranda, reprezentanta unei asociaţii de mediu.



Bărbatul din imagini are o afacere în domeniul producerii jucăriilor pentru care foloseşte doar materiale eco.



"Cel mai recomandat pentru copii de către noi este varianta natur care poartă amprenta a naturii doar jucăria. Avem un alt tip de vopsea, vopsele pe bază de apă, ecologice, din Germania sau Italia, cu care sunt vopsite majoritatea jucăriilor. Avem vopsea alimentară, sub formă de praf", a spus Igor Hâncu, proprietar magazin.



La magazin cu greu se găsesc produse ecologice, mai ales că mulţi clienţi nu acordă prea multă atenţie acestui aspect.



"- Aţi întrebat vreodată la vânzători dacă produsul e din vopsea eco sau obişnuită?

- Nu am întrebat niciodată. Nu avem copii încă, nu e pentru noştri şi de aceea nu prea ne-am interesat."



"Doar ecologic, căci ei sunt mici şi acţionează! Chiar dacă preţul jucăriilor e mai mare? Da, chiar dacă e mai scumpă!"



Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anual, în lume peste 140 de mii de oameni mor din cauza intoxicării cu plumb.