Jucăriile educative, în trend. Ce cadouri au primit copiii de sărbători şi ce spun vânzătorii

Embed:

De sărbători, cei mai mulţi copii au găsit sub brad puzzle-uri sau jocuri educative. Comercianţii s-au uitat la vânzări şi spun că acestea devin din ce în ce mai populare.



"Este telescop cu microscop în el. Copiii iarăşi, ceea ce e legat de fizică, ceea ce e legat de chimie. Adică copiii multă informaţie utilă ar lua şi totodată în formă de joc. Acum mulţi părinţi optează pentru jucăriile din lemn ele sunt ecologic curate şi totodată nu conţin piese mărunte pe care le-au le-au pune copilul în guriţă", a menţionat Eugenia Măşcăuţan, consultant într-un magazin de jucării.



"Vânzările au fost foarte bune, oamenii au cumpărat LEGO, jucării de pictat, de toate, cărţi, puzzle, Hot Wheels. Au fost şi astfel de vânzări - mai mult de 7.000 de lei pentru un copil", a spus un vânzător.



Indiferent de cadourile pe care le-au primit, cei mici au rămas încântaţi, spre bucuria părinţilor:



"Am primit un pulover foarte pufos, o maletă care îşi schimbă culoarea şi încă o maletă care are un brăduţ şi îşi schimbă culorile. Am primit şi un puzzle de o mie de piese".



"Noi cred că am ieşit deja din păpuşi. Mai mult educative. Cred că învăţământul e pe primul plan acum, nu?".



"Eu de Anul Nou am primit o сăsuţă Barbie şi o bluză cu pantaloni".



Părinţii s-au plimbat printre rafturile cu jucării şi după Crăciun:



"La vârsta de cinci ani, cred că ceva educativ, un puzzle, o carte, ceva de limbă engleză. Dar ea îşi doreşte o păpuşă, cu toate că are deja cinci acasă. Am lăsat, fiindcă să vin cu ea să aleg, să-i placă".



"Pentru sărbătorile de Crăciun, dar nu am reuşit să ne ducem şi acum ne ducem în ospeţie la nepoţele şi le-am luat jucării. Educative, cu logică, cu diferite modele, cu cifre".



"Am un fecior de cinci ani şi am venit să-i fac un cadouaş fără nicio ocazie".



Mulţi au ales să dăruiască şi cărţi. În perioada sărbătorilor, vânzările au crescut semnificativ în librării: "S-au vândut mai bine decât în zilele obişnuite, mulţi dintre noi preferă să facă o carte bună decât cadouri obişnuite".



Cele mai vândute titluri pentru adulţi au fost "Arsă de vie" sau "Bărbaţii sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus", iar pentru cei mici în top au fost cărţile cu poveşti.